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鍾佳濱衝協商嗆排無人機條例 黃國昌：賴政府要特別預算「病態化」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委鍾佳濱提出「無人載具產業創建特別條例」草案，5日遭國民黨和民眾黨聯手封殺，將法案退回程序委員會。民眾黨主席黃國昌今指出，5日立法院會時，立法院長韓國瑜在議場後召集黨團協商，鍾佳濱不是黨團三長卻衝到會議室中說「無人機特別條例一定要放進議程」，當場恐嚇民眾黨團幹部。

黃國昌今上午接受「千秋萬事」節目專訪時指出，鍾佳濱日前所提出的無人機特別條例，授權行政部門每年都編列特別預算，且沒有上限。民進黨過去邏輯是立委提法律案增加支出是違憲，那賴總統要不要打電話斥責鍾佳濱？

黃國昌說，賴總統不斷向媒體放話，民進黨政府無人機的預算沒有辦法編，都是因為在野黨的杯葛。這是帶頭在做認知作戰，帶頭在造謠抹黑，過去這幾年幾百億的無人機預算，請問錢到哪裡去了？應告訴人民已投入的預算做出了什麼成績。此外，賴政府一直說要打造無人機非紅供應鏈，卻被發現用的是對岸的晶片，也沒給人民交代。

黃國昌批評，所謂的公民團體以往堅持特別預算不能常態化，現在卻噤聲不語。現在民進黨政府做這麼誇張的事情，這已經不是特別預算常態化，這是特別預算「病態化」。

針對賴總統稱「兩個年度預算一起審，創下中華民國憲政最荒謬情況」，黃國昌表示，賴總統說錯了，中華民國憲政史上最荒謬的事是，總統選擇性不公布國會三讀通過的法律，這是台灣民主憲政的根基。賴總統可以回顧從行憲以來至今有哪位總統不公布國會三讀通過的法案，根本是在做太上皇。

至於總預算審查延宕，黃國昌說，這過去並非沒發生過，今年總預算審查延宕是因為對於國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算，送到立法院審查的本就是違法編列的預算，才會導致總預算審查的延宕。賴總統曾說「菩薩畏因、眾生畏果」，這句話他原封不動還給賴總統。

黃國昌表示，即使總預算審查延宕，預算法裡也有所謂「不關門機制」，在法定義務支出、政府施政需要的延續性經費一毛都沒少，現在每天都在花這些錢。針對在野黨當初主張先行動支的新興計劃，高喊不要動支的就是賴總統，現在再來批評中華民國憲政最荒謬的事。

鍾佳濱 黃國昌 無人機 國防特別預算 總預算

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