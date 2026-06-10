快訊

MLB／右投林珺希加盟海盜隊 本屆高中畢業旅美第一人、大溪隊史第二人

虧大了！周玉蔻罵趙少康「拋妻棄子」賠20萬 法官再判她賠民視150萬

LINE免費貼圖5款！撒嬌、早安圖必備、還有「祝你180歲生日快樂」超幽默

聽新聞
0:00 / 0:00

軍公教待遇調整條例草案已提出 人總：待院會通過後送立院審議

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院司法及法制委員會今併案審查民眾黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提「軍公教人員待遇調整條例草案」，行政院人事行政總處副人事長張秋元列席並備詢。記者王小萌／攝影
立法院司法及法制委員會今併案審查民眾黨團及國民黨立委翁曉玲等16人分別所提「軍公教人員待遇調整條例草案」，行政院人事行政總處副人事長張秋元列席並備詢。記者王小萌／攝影

立法院司法及法制委員會今排審藍白分別所提出的「軍公教人員待遇調整條例」草案。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，待行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。

人事總處所提書面報告指出，人總為軍公教人員待遇調整的幕僚作業機關，每年均蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標的數據進行綜合評估，配合中央政府總預算案編列時程，擬具研析方案提軍公教員工待遇審議委員會審議後提出建議。

人事行政總處表示，在召開待遇審議委員會前，由教育部及人總共同邀請相關公教團體辦理座談會進行意見交流，所提相關意見由教育部及人總於待遇審議委員會會議中代為表達說明，再送請行政院做政策決定，並依中央政府總預算案審議程序，送請立法院審查通過，並經總統公布後始生效力。

人事行政總處指出，為強化軍公教員工待遇調整機制，人事總處已研擬「軍公教人員待遇調整條例」草案，規劃重點包含年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會的組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等。

人事行政總處說，針對立法院審查所關切的事項，例如調整項目、調整條件、公教團體代表等，均已併同納入草案條文規範，並依法制作業規定完成相關評估及報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。

軍公教 行政院 立法院

延伸閱讀

軍公教調薪 有望法制化 藍白合作提案、綠營態度正面

銓敘部公文曝光！李來希：停砍年金重新審定 退休公教稍喘口氣

批銓敘部為德不卒 翁曉玲：民進黨只會欺負軍公教

北市教師會「他」當選全教總理事長 拋兩政策改善老師待遇環境

相關新聞

議會備詢殷瑋幫搶答...蔣萬安力挺：政務官本就該為政策辯護

北市長蔣萬安昨赴議會總質詢，民進黨議員何孟樺質詢無菸城市稽查人力不足，建議蔣萬安裁示研考會主委殷瑋排班稽查，殷瑋主動站上備詢台答詢，與何一度唇槍舌劍，引發在場其他綠營議員王閔生批評「要跟議會對抗？」北市長蔣萬安今天被問及此事，蔣說，政務官本來就該為政策辯護。

人事總處：院版軍公教待遇條例草案 待行政院會通過後送立院審議

立法院司法及法制委員會今排審藍白分別所提出的「軍公教人員待遇調整條例」草案。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，待行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。

中共於台灣東部海巡 林佳龍：假執法真擴權的認知作戰操弄

針對日菲就專屬經濟海域（EEZ）展開畫界談判，中共近來接連派出海警船、公務船於台灣東部海域執法巡查。外交部長林佳龍10日在立法院外交及國防委員會審查今年度總預算前受訪，他說，中共無權介入有關台灣東部海域，不管是涉及台灣主權或管轄權，他呼籲大家不要落入中共「假執法、真擴權」的敘事框架和認知作戰操弄。

鄭麗文提和統公投現在很困難 張惇涵：維持現狀是多數國人共識

國民黨主席鄭麗文在美東時間8日拜會亞洲協會，她在答覆學者提問時提到，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。行政院秘書長張惇涵今表示，民進黨執政的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，不僅是民進黨執政以來的重點，也是絕大多數國人的期盼跟共識。

「鐵拳教育」風潮吹進政治圈 王鴻薇：最該看的是教育部長

韓劇「鐵拳教育」在台爆紅，劇中講述校園霸凌和教師如何應對，富有權勢的家長如何介入校園教育，導致憾事等。國民黨立委王鴻薇今日表示，她昨晚也看了第一集，為第一線教師深感痛惜，強調或許這部片應該第一個要看的就是教育部長鄭英耀。

從沈伯洋現象看賴清德新路線 2026成綠營動員試金石

六都布局逐漸成形後，民進黨2026選戰思維也出現微妙變化。從沈伯洋現象到北台灣布局，可看見民進黨正測試一條不同於過往的新路線。相較過去將爭取中間選民視為勝負關鍵，近期黨內部分人士開始認為，與其一開始就搶攻有限的中間票，不如先穩固基本盤、提高支持者參與感，再尋求向外擴張。 對民進黨而言，2026不只是地方版圖之爭，也將是賴清德執政後首次檢驗政治路線的重要戰役。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。