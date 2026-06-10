軍公教待遇調整條例草案已提出 人總：待院會通過後送立院審議

立法院司法及法制委員會今排審藍白分別所提出的「軍公教人員待遇調整條例」草案。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，待行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。

人事總處所提書面報告指出，人總為軍公教人員待遇調整的幕僚作業機關，每年均蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標的數據進行綜合評估，配合中央政府總預算案編列時程，擬具研析方案提軍公教員工待遇審議委員會審議後提出建議。

人事行政總處表示，在召開待遇審議委員會前，由教育部及人總共同邀請相關公教團體辦理座談會進行意見交流，所提相關意見由教育部及人總於待遇審議委員會會議中代為表達說明，再送請行政院做政策決定，並依中央政府總預算案審議程序，送請立法院審查通過，並經總統公布後始生效力。

人事行政總處指出，為強化軍公教員工待遇調整機制，人事總處已研擬「軍公教人員待遇調整條例」草案，規劃重點包含年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會的組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等。

人事行政總處說，針對立法院審查所關切的事項，例如調整項目、調整條件、公教團體代表等，均已併同納入草案條文規範，並依法制作業規定完成相關評估及報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。