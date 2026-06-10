鄭麗文提和統公投現在很困難 張惇涵：維持現狀是多數國人共識

國民黨主席鄭麗文在美東時間8日拜會亞洲協會，她在答覆學者提問時提到，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的。行政院秘書長張惇涵今表示，民進黨執政的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，不僅是民進黨執政以來的重點，也是絕大多數國人的期盼跟共識。

張惇涵今受邀出席立法院內政委員會，會前受訪表示，民進黨執政從蔡總統到賴總統所進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀，這不僅是民進黨執政以來的這個主要的重點，也是絕對這個大多數國人的期盼跟共識，「那我們會一直這樣子堅持下去。」

張惇涵還說，至於鄭麗文主席所講的，有注意到鄭昨天去參觀波士頓的甘迺迪總統圖書館，那他也引用甘迺迪總統一句名言來建議鄭麗文主席，「在世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危機的關鍵時刻捍衛自由的使命。我相信這是每一個台灣人的期盼，也是超越共同的責任。」