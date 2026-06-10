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鄭麗文在美喊：台灣不能淪為美中交易的「棋子」 籲兩岸恢復對話

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
國民黨主席鄭麗文。歐新社
國民黨主席鄭麗文。歐新社

國民黨主席鄭麗文在美國紐約接受金融時報專訪時表示，台灣絕不能淪為大國在談判桌上交易的「棋子」。她呼籲兩岸恢復對話，以降低台海衝突風險，並強調改善兩岸關係不代表台灣會放棄自身嚇阻能力。

目前正在美國進行兩周訪問的鄭麗文表示，在川普訪問北京期間稱對台軍售是與中國談判的「好籌碼」後，台灣不應被當作大國博弈的槓桿。

她在前往華盛頓與官員及國會議員會面前受訪表示：「台灣絕不能、也不應淪為被大國在談判桌上交易的棋子。」

被問及此行最重要訊息時，鄭麗文回答「和平」。她表示，兩岸缺乏對話，導致台海緊張情勢持續升高，「幾乎瀕臨戰爭邊緣」。許多台灣民眾擔心台灣成為下一個烏克蘭，因此恢復交流、避免誤判至關重要。

她指出，美國在維持區域和平方面扮演不可或缺角色，希望華府在川習會後，能進一步促進東亞與台海和平。

針對美國部分人士擔憂，她推動兩岸對話可能削弱對中國的嚇阻力，鄭麗文表示，相關憂慮「完全沒必要」，強調改善兩岸關係與強化國防並不衝突。她並反駁國民黨刪減國防預算的批評，指國民黨並不反對無人機等防衛性投資。

鄭麗文今年4月曾訪問中國，並與習近平會面，她說習近平當時展現出「極大的善意」，顯示北京希望以和平方式處理兩岸問題，而非訴諸武力。

鄭麗文強調，她的目標是排除引發戰爭的危險，將兩岸和平關係制度化，而台海現狀只有在兩岸人民共同意願下才可能改變。

鄭麗文 華府 華盛頓

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