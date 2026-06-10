不砍了 退撫金8月補發差額

立法院去年通過「公務人員退休資遣撫卹法」修正，自二○二四年起停止逐年遞減退休所得替代率，統一回到前一年標準計算，全台約有十八萬名退休公務員的退撫所得須重新審定。銓敘部近日已將新的退休金審定函寄發給全國退休公務員，相關差額將於八月一日補發。

全國公務人員協會理事長李來希昨表示，已收到退撫金重新審定函，「夥伴這麼多年齊心協力，終於稍有成果」；他呼籲退休公務員注意簽收原服務機關的掛號文件，審慎計算自己的確實所得，如有錯誤，一定要及時反映。

立法院日前通過退撫法修正，退休公務員自二○二四年一月一日以後逐年下降所得替代率部分，不適用之。因此，退休公務員二○二五年十二月廿八日「以後」的退休所得替代率及每月退休所得，應依規定辦理。經銓敘部另開發及調整資訊系統後，重新計算退休人員去年十二月廿八日以後的每月退休所得，請各發放機關暫依原規定標準核計，待銓敘部完成重審作業，再依規定辦理。

銓敘部指出，退休人員每月退休金，自今年八月一日起，統一改依重審處分審定結果按月發放。去年十二月廿八日至今年七月卅一日應補發的差額，至遲於八月一日完成補發。退休金及應補發差額，依法按退撫新制實施前、後年資應計給的退休金，分別由中央及地方法定支給機關的預算及退撫基金支給。

銓敘部指出，重審後，每月退休所得金額將匯入行政院人事行政總處全國公教人員退休撫卹整合平台，各發放機關可按平台產製清冊的金額發給。另實發金額，按考試院會同行政院已公布分別施行的調整方案，依退休人員所適用的調整比率調整後發給。

國民黨立委翁曉玲批，銓敘部為德不卒，擅自曲解退撫法內容，只同意退還修法公布後，二○二五年十二月廿八日以後至二○二六年七月溢扣的退休金差額，拒退還二○二四、二○二五年共計廿四個月溢扣的退休金差額。