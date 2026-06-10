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川普棄台？金融時報：川習互動 讓台灣不安
英國金融時報九日以「川普會拋棄台灣嗎？」為題分析，目前無跡象顯示美國對台政策出現實質轉變，但川習會後，台北對川普總統處理台灣問題的方式更加不安，外界憂北京正影響華府對台認知與決策。
報導引述熟悉華府與台北情況的人士透露，目前並未針對川普與台灣賴清德總統通話做準備，通話可能性也已大幅下降。民進黨官員擔心川普未來若與賴清德通話，尤其若在通話中警告不要推動台獨，恐引發新的危機。
川普去年在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基，兩人不歡而散。報導說，台灣官員對此印象深刻，一名熟悉民進黨想法的人士坦言，台灣「不想出現澤倫斯基時刻」。
美國防長赫塞斯日前出席香格里拉對話時全程未提台灣；另一名熟悉民進黨內部想法的人士則說：「川普得了習近平熱。」一名駐台外交官直言：「習近平在認知戰上贏了。」布魯金斯研究所中國專家何瑞恩則認為，北京已從川普身上取得三項收穫：讓外界感覺美國更重視中國而非台灣、塑造台灣重大決策須經北京的印象，以及增加美國未來兩岸政策的不確定性。
報導指出，雖然多數美國官員不認為中國明年就會攻台，但部分專家擔憂，二○二八年後風險可能升高；屆時習近平將展開第四任期，台灣也將舉行總統大選。
金融時報說，台灣執政圈對今年川習互動感到不安。除日前川習會、習預定九月訪華府，川習也可能在十一月ＡＰＥＣ與十二月Ｇ20峰會再會面。
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