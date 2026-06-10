冷眼集／憲政僵局 賴政府始作俑者

賴清德總統昨批評在野黨拖延預算審查，恐讓今年度與明年度中央政府總預算案一起審，「要創下中華民國憲政最荒謬情況嗎？」然而，賴總統的批評不僅言過其實，實際上也是賴政府去年不依立法院三讀法案編列預算在先，才導致今年度總預算案延宕至今；賴總統指責別人之前，豈可選擇性遺忘誰是造成僵局的始作俑者？

回顧賴總統口中的「憲政荒謬情況」，主要是行政院去年提出今年度總預算案，被在野黨發現竟然未依照立院三讀的軍人加薪法案編列預算，藍白因而拒審總預算以示抗議；這段期間內，藍白陣營也提出先將ＴＰＡＳＳ通勤月票等具急迫性的新興計畫抽出來先行付委審查，亦即在杯葛總預算之餘，也嘗試兼顧國計民生。

更何況，朝野已在四月達成共識，終結了卡關僵局。如今賴總統卻又開始抱怨，讓人強烈感受到年底選戰近了，綠營又在累積「相罵本」。

賴總統質疑二○二六年和二○二七年預算一起審，其實多慮了。因為，行政院編列的明年度總預算案，最快今年八月底才會送到立法院，由立院下會期審查；在那之前，除非朝野再有重大衝突，否則今年度總預算案應可順利審竣、完成三讀，不會發生「一起審」的情況。

退一步言，縱有兩個年度總預算案一起審的情況，後人也會細究「何以致之」。賴總統口中的「憲政荒謬情況」，源頭正是民進黨政府的「不依法、不執行」。

若要論起「憲政荒謬案例」，賴總統曾在台南市長任內創下二三二天不進議會的首例，如今中央掌權，還逕自詮釋憲法第卅七條「不副署」立院三讀法案，近日更指派已被立法院封殺的檢察總長被提名人徐錫祥代理總長，違憲亂政的例子多不勝數，堪稱「沒有最荒謬，只有更荒謬」。賴政府一再架空國會立法、人事同意權，才真的是創下憲政空前危機。