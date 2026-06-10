賴總統再槓在野：不審預算 憲政史最荒謬

今年度中央政府總預算案尚未審查通過，賴清德總統昨表示，他不知道未來立法院要怎麼審預算，難道二○二六年和二○二七年預算要一起審，創下中華民國憲政最荒謬的情況？行政院長卓榮泰也說，萬事莫如預算急，立法院不要只會延會，卻排了很多考察和不相關、不急迫的法律案，應該好好趕快把預算審完。

針對賴總統與卓揆的說法，在野黨立委批評，立法院不是行政院的「法制局」，在野黨嚴審預算天經地義。

國民黨立院黨團表示，立法院先前三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統及行政院長卓榮泰帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關，賴總統卻在台中指責立法院嚴審預算憲政史上最荒謬，企圖用政治口水轉移自己違憲焦點。

經濟部昨在台中邀請近百名國內無人機業者參加座談，賴總統會中對業者喊話，推動無人機產業是國家的重大政策，希望台灣能成為全球無人機發展的亞洲中心，可強化國防力量，帶動產業升級和經濟轉型，但國防特別預算和總預算至今未過，他要讓大家知道這個情況。

賴總統說，他對無人機產業充滿信心，但目前無法得到立法院支持。賴指出，過去即便民進黨執政時朝小野大，也從來沒有發生今天立法院這種情況，國防特別預算案只通過七千八百億元對美軍事採購，無人機國防自主的預算全部都刪除，令人非常意外。

賴總統指出，無人機經費不只編在國防特別預算條例，中央政府總預算也有編列，但今年度總預算到現在還沒通過；他不知道未來立法院要怎麼審預算，二○二六年的預算和二○二七年的預算要一起審？那真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況，「一年度的預算都超過三兆元了，同時兩個年度的預算在審，你怎麼審？」

總統表示，立法院不審總預算，拖了六個月才交付委員會審查；政黨競爭難免，但不能犧牲國家利益，在野黨和民進黨在競爭，但不能影響產業發展、國家安全。

國民黨團指出，賴總統在無人機大會上大談「軍人在第一線守護國家、警消保護人民」，聽起來感人肺腑，但軍人加薪、警消退休福利卻都違法不副署，賴總統才是創下中華民國憲政史上最荒謬的違憲元首。

國民黨立委賴士葆表示，賴總統以民進黨主席自居，忘了自己是總統，貽笑大方；今年度中央政府總預算案正在審查，明年度預算最早八月下旬才會送入，賴總統說法魚目混珠；他支持無人機產業發展，但應回歸年度預算編列。

民眾黨團總召陳清龍表示，奉勸賴總統不要整天自取其辱；國會三讀的法律，賴政府不公布、不副署、不執行，放眼世界民主國家從未見過，這才是憲政最荒謬的情況。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，誠如賴總統所言，立院多數黨拖延審預算絕非常態，呼籲藍白盡快回頭是岸，加速審查預算、履行立委職責。