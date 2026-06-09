訪帛琉國家博物館 蕭副總統題字：台帛共榮文明長興

副總統蕭美琴今天參訪帛琉國家博物館及傳統男人會館，了解帛琉部落共治與文化傳承制度，參觀台灣原住民族特展時在訪客簿題字「台帛共榮，文明長興」，展現台帛共享南島文化淵源與持續深化文化交流的友好情誼。

副總統正在帛琉訪問，下午參訪「男人會館」，陪同參訪的衛福部次長林靜儀受訪表示，館方人員向蕭副總統介紹，雖稱為「男人會館」，但實質上具有決定權的是女性，是由部落中的女性指定哪些男性具備進入會館的資格。

林靜儀表示，在會館的建築構造中，內部設有一片片的格狀木板，分別代表當地14個不同的部落。每一個部落都擁有一片屬於自己的木板，象徵在會館中擁有一個正式的席位與話語權。若某個部落的木板被移除，則代表該部落的代表將失去參與議事的資格，此設計具體展現了各部落平等參與及動態調整的共治精神。

林靜儀說，會館的空間配置也反映了其權力核心結構。在會館的4個角落，分別設有4個專屬位置，供4位來自地位最高部落的決定者坐鎮，以便進行核心事務的討論與決策。參訪過程中，帛方有人開玩笑提到，現代國會因為有舒適的冷氣設備，導致議程曠日廢時，若在較為艱苦的傳統場域中討論，議事效率或許能提升，引來現場一陣笑聲。

之後，副總統至國家博物館，參觀帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展、「台灣原住民族特展」，以及西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物展區。

副總統並在台灣原住民族特展的訪客簿上簽名並寫下「台帛共榮，文明長興」，副總統離開博物館前，兩位國際觀光客要求與副總統合影，副總統不僅親切合影並致贈「台帛友好」紀念巧克力。

副總統訪問帛琉期間，帛琉觀光局每天將蕭副總統的行程登到網站上，行銷帛琉觀光。

根據訪團提供資料，帛琉國家博物館成立於1955年，位於科羅州，是密克羅尼西亞地區歷史最悠久的國家博物館，典藏涵蓋歷史、藝術與人類學等領域。

博物館於2005年遷入現址後，設立台灣原住民族常設展，以台帛共享的南島語族文化淵源為主軸，成為雙邊文化合作的重要里程碑。近年台帛文化交流持續深化，2024年更新台灣原住民族特展，展出排灣族、達悟族、賽夏族等珍貴文物，並舉辦文物保存工作坊；同年首度舉辦「台灣帛琉商品暨文化展」，促進兩國藝術家交流。

據指出，2025年雙方進一步推動台灣藝術家駐村計畫及青年海外見習交流，讓博物館成為台帛文化合作與青年交流的重要平台。