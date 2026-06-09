快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

訪帛琉國家博物館 蕭副總統題字：台帛共榮文明長興

中央社／ 帛琉科羅9日電

副總統蕭美琴今天參訪帛琉國家博物館及傳統男人會館，了解帛琉部落共治與文化傳承制度，參觀台灣原住民族特展時在訪客簿題字「台帛共榮，文明長興」，展現台帛共享南島文化淵源與持續深化文化交流的友好情誼。

副總統正在帛琉訪問，下午參訪「男人會館」，陪同參訪的衛福部次長林靜儀受訪表示，館方人員向蕭副總統介紹，雖稱為「男人會館」，但實質上具有決定權的是女性，是由部落中的女性指定哪些男性具備進入會館的資格。

林靜儀表示，在會館的建築構造中，內部設有一片片的格狀木板，分別代表當地14個不同的部落。每一個部落都擁有一片屬於自己的木板，象徵在會館中擁有一個正式的席位與話語權。若某個部落的木板被移除，則代表該部落的代表將失去參與議事的資格，此設計具體展現了各部落平等參與及動態調整的共治精神。

林靜儀說，會館的空間配置也反映了其權力核心結構。在會館的4個角落，分別設有4個專屬位置，供4位來自地位最高部落的決定者坐鎮，以便進行核心事務的討論與決策。參訪過程中，帛方有人開玩笑提到，現代國會因為有舒適的冷氣設備，導致議程曠日廢時，若在較為艱苦的傳統場域中討論，議事效率或許能提升，引來現場一陣笑聲。

之後，副總統至國家博物館，參觀帛琉巴貝多島巨型土構遺跡展、「台灣原住民族特展」，以及西班牙、德國、日本殖民地時期及美國託管時期文物展區。

副總統並在台灣原住民族特展的訪客簿上簽名並寫下「台帛共榮，文明長興」，副總統離開博物館前，兩位國際觀光客要求與副總統合影，副總統不僅親切合影並致贈「台帛友好」紀念巧克力。

副總統訪問帛琉期間，帛琉觀光局每天將蕭副總統的行程登到網站上，行銷帛琉觀光。

根據訪團提供資料，帛琉國家博物館成立於1955年，位於科羅州，是密克羅尼西亞地區歷史最悠久的國家博物館，典藏涵蓋歷史、藝術與人類學等領域。

博物館於2005年遷入現址後，設立台灣原住民族常設展，以台帛共享的南島語族文化淵源為主軸，成為雙邊文化合作的重要里程碑。近年台帛文化交流持續深化，2024年更新台灣原住民族特展，展出排灣族、達悟族、賽夏族等珍貴文物，並舉辦文物保存工作坊；同年首度舉辦「台灣帛琉商品暨文化展」，促進兩國藝術家交流。

據指出，2025年雙方進一步推動台灣藝術家駐村計畫及青年海外見習交流，讓博物館成為台帛文化合作與青年交流的重要平台。

帛琉 蕭美琴 林靜儀

延伸閱讀

宴帛琉傳統領袖 副總統穿原民設計服飾強調南島連結

參訪帛琉二戰遺址 蕭副總統：戰爭帶來生靈塗炭

蕭副總統赴帛琉國會演說 見證無人機捐贈與展演

副總統：調查局將派員駐帛琉 強化打擊跨國犯罪合作

相關新聞

賴總統批今年度預算沒過史上最荒謬 國民黨團：你才違憲違法

國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。

修刑訴法遭轟「柯文哲條款」 民眾黨：賴總統也曾主張限縮羈押事由

民眾黨立法院黨團提案修正「刑法訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批評是民眾黨前主席柯文哲條款。民眾黨今表示，過去前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德總統也曾提案修正刑訴法，如今民進黨卻司法理念大轉彎。

批銓敘部為德不卒 翁曉玲：民進黨只會欺負軍公教

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關法案，國民黨立委翁曉玲今表示，這幾天退休公教朋友們陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的「新版退休金審定函」。雖然核發更新版審定函作業時間拖了半年，但銓敘部終究在承諾時間內完成核發作業，安了退休公教人員的心，不追究先前的延宕過失。

藍白台灣未來帳戶條例明協商 綠黨團：盼在野再三思考

在野黨提出台灣未來帳戶特別條例，力拚本會期闖關，政院傾向推動兒少成長津貼帳戶，不立專法，且若藍白版本在立院三讀，府院黨擬研議不副署。民進黨團書記長范雲說，明天委員會協商，他們會再次說服在野黨再三思考。

張善政出招搶青年票 可負擔住宅引爆中央地方大戰

台灣高房價使青年難以成家立業，桃園市長張善政推動「可負擔住宅」透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，成為桃園百里侯大戰焦點，更意外引爆中央地方大戰。

卓榮泰：萬事莫如預算急 立院延會不應只審不相關法案

梅雨鋒面在各地降下豪雨，行政院長卓榮泰今天表示，預備金、災損金的預算若不過，要怎麼使用？他說，萬事莫如預算急，立法院不要只會延會，卻排了很多考察和不相關、不急迫的法律案，應該好好趕快把預算審完。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。