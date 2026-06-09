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賴總統批今年度預算沒過「史上最荒謬」 國民黨團：你才違憲違法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。圖／國民黨立法院黨團臉書
國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。圖／國民黨立法院黨團臉書

國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。

國民黨團表示，賴總統嘴上說支持軍警消，私下卻狠砍福利。賴總統在無人機大會上大談「軍人在第一線守護國家、警消保護人民」，聽起來感人肺腑。但殘酷的現實是，在野黨極力幫軍警消爭取尊嚴與實質加薪，好不容易通過了，賴清德卻傲慢地「拒絕副署」，直接把照顧基層的承諾鎖進抽屜。一邊流淚說感謝，一邊狠心擋福利，這不是雙標，什麼才是雙標？

國民黨團批賴清德是不守法的總統，沒資格奢談憲政。黨團表示，軍人加薪、警消退休福利通通違法不副署，賴清德才是創下中華民國憲政史上最荒謬的違憲元首，「中華民國憲法」不是民進黨的「政治自助餐」，想遵守就遵守、想耍賴就耍賴。總統連國會三讀通過的法律都能公然踐踏，還有什麼臉面指責嚴格把關納稅錢的在野黨？

國民黨團聲明，審查預算、看緊人民荷包是國會的法定職責，而捍衛軍警消權益更是絕不退讓的底線。請賴清德停止情緒勒索，立刻依法副署法案，別再把基層的汗水，當作政治鬥爭的籌碼。

國民黨團 中華民國憲法 賴清德 立法院 總預算

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