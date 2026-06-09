快訊

文湖線又壞了？ 下班尖峰時段190人被請下車 北捷揭異常原因

民進黨明日提名鄭朝方參選新竹縣長 由賴總統披上競選披帶

美決策會轉變？若川普、賴清德通話 外媒：台灣憂心重演「澤倫斯基時刻」

聽新聞
0:00 / 0:00

修刑訴法遭轟「柯文哲條款」 民眾黨：賴總統也曾主張限縮羈押事由

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
民眾黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立法院黨團提案修正「刑法訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批評是民眾黨前主席柯文哲條款。民眾黨今表示，過去前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德總統也曾提案修正刑訴法，如今民進黨卻司法理念大轉彎。

民眾黨表示，2008年，陳水扁遭羈押禁見，時任民進黨團幹事長的賴總統曾公開表示「羈押是傷害人權的做法」、「檢察官如果有證據可以直接起訴」、「政府不顧程序正義，押人取供，汙辱陳水扁」。民進黨團更提案修正刑訴法，主張限縮羈押事由，避免國家權力過度侵害人民自由。

民眾黨指出，17年後，民眾黨立法院黨團提出刑訴法修正案，希望進一步落實無罪推定原則、將羈押要件具體化，避免羈押制度被當成偵查工具。「將羈押要件具體化」的訴求，與2008年賴總統提出的民進黨團版本一模一樣。但如今民進黨司法理念大轉彎，不但混淆是非、更急著狂貼「柯文哲條款」標籤，背離初衷，邏輯錯亂。

民眾黨表示，法治是用證據定罪，不是用羈押辦案。刑事訴訟制度，不只是懲罰犯罪，更是防止國家濫用權力。在法院判決確定有罪之前，國家是否應以充分、具體且可受檢驗的理由，限制人民的人身自由？北檢當初搜索柯文哲的住處與民眾黨中央，但搜索事由在後來的起訴書與判決書中卻完全沒有出現，更證實北檢在沒有證據的情況下，以搜索為名，扣押手機、電腦再從中找資料，編故事、羅織罪名。柯文哲交保至今，更僅因法官與檢察官主觀認定有逃亡之虞，仍需配戴電子腳鐐。

民眾黨說，司法改革的價值，不應因當事人的身分而改變；程序正義的標準，也不該因政黨立場而不同。賴政府上台以來，已經濫用司法到令社會反彈的程度。賴總統應回頭看看，過去自己當立委時高喊「不可濫用羈押、不可押人取供」的發言，對比現在「司法就是押人取供」的工具，何其諷刺。民眾黨也諷刺，乃公人呢？

柯文哲 民眾黨 陳水扁

延伸閱讀

羈押攻防…彰化2毒駕案 法官放人引譁然

彰化2毒駕無保請回…法務部證實同一法官 地院：均綜合證據裁定

徐春鶯案辯結 檢辯交鋒反滲透法、陸方人士非法來台

藍白台灣未來帳戶條例明協商 綠黨團：盼在野再三思考

相關新聞

賴總統批今年度預算沒過史上最荒謬 國民黨團：你才違憲違法

國民黨立院黨團今下午表示，立法院三讀通過「軍人加薪」與「警消退休福利」法案，賴清德總統卻帶頭違法、拒不副署公告，讓基層權益卡關。賴總統卻在台中高調喊話，反過來指責立法院嚴審預算是「創下中華民國憲政史上最荒謬的情況」，企圖用政治口水轉移自己違憲、違法的焦點。

修刑訴法遭轟「柯文哲條款」 民眾黨：賴總統也曾主張限縮羈押事由

民眾黨立法院黨團提案修正「刑法訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批評是民眾黨前主席柯文哲條款。民眾黨今表示，過去前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德總統也曾提案修正刑訴法，如今民進黨卻司法理念大轉彎。

批銓敘部為德不卒 翁曉玲：民進黨只會欺負軍公教

立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關法案，國民黨立委翁曉玲今表示，這幾天退休公教朋友們陸陸續續收到銓敘部、教育部及各縣市政府所寄送的「新版退休金審定函」。雖然核發更新版審定函作業時間拖了半年，但銓敘部終究在承諾時間內完成核發作業，安了退休公教人員的心，不追究先前的延宕過失。

藍白台灣未來帳戶條例明協商 綠黨團：盼在野再三思考

在野黨提出台灣未來帳戶特別條例，力拚本會期闖關，政院傾向推動兒少成長津貼帳戶，不立專法，且若藍白版本在立院三讀，府院黨擬研議不副署。民進黨團書記長范雲說，明天委員會協商，他們會再次說服在野黨再三思考。

張善政出招搶青年票 可負擔住宅引爆中央地方大戰

台灣高房價使青年難以成家立業，桃園市長張善政推動「可負擔住宅」透過限制轉售及交易機制，確保住宅以自住為主要用途，成為桃園百里侯大戰焦點，更意外引爆中央地方大戰。

卓榮泰：萬事莫如預算急 立院延會不應只審不相關法案

梅雨鋒面在各地降下豪雨，行政院長卓榮泰今天表示，預備金、災損金的預算若不過，要怎麼使用？他說，萬事莫如預算急，立法院不要只會延會，卻排了很多考察和不相關、不急迫的法律案，應該好好趕快把預算審完。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。