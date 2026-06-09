修刑訴法遭轟「柯文哲條款」 民眾黨：賴總統也曾主張限縮羈押事由

民眾黨立法院黨團提案修正「刑法訴訟法」，刪除「勾串共犯或證人之虞」羈押要件，遭批評是民眾黨前主席柯文哲條款。民眾黨今表示，過去前總統陳水扁遭羈押禁見時，時任民進黨團幹事長的賴清德總統也曾提案修正刑訴法，如今民進黨卻司法理念大轉彎。

民眾黨表示，2008年，陳水扁遭羈押禁見，時任民進黨團幹事長的賴總統曾公開表示「羈押是傷害人權的做法」、「檢察官如果有證據可以直接起訴」、「政府不顧程序正義，押人取供，汙辱陳水扁」。民進黨團更提案修正刑訴法，主張限縮羈押事由，避免國家權力過度侵害人民自由。

民眾黨指出，17年後，民眾黨立法院黨團提出刑訴法修正案，希望進一步落實無罪推定原則、將羈押要件具體化，避免羈押制度被當成偵查工具。「將羈押要件具體化」的訴求，與2008年賴總統提出的民進黨團版本一模一樣。但如今民進黨司法理念大轉彎，不但混淆是非、更急著狂貼「柯文哲條款」標籤，背離初衷，邏輯錯亂。

民眾黨表示，法治是用證據定罪，不是用羈押辦案。刑事訴訟制度，不只是懲罰犯罪，更是防止國家濫用權力。在法院判決確定有罪之前，國家是否應以充分、具體且可受檢驗的理由，限制人民的人身自由？北檢當初搜索柯文哲的住處與民眾黨中央，但搜索事由在後來的起訴書與判決書中卻完全沒有出現，更證實北檢在沒有證據的情況下，以搜索為名，扣押手機、電腦再從中找資料，編故事、羅織罪名。柯文哲交保至今，更僅因法官與檢察官主觀認定有逃亡之虞，仍需配戴電子腳鐐。

民眾黨說，司法改革的價值，不應因當事人的身分而改變；程序正義的標準，也不該因政黨立場而不同。賴政府上台以來，已經濫用司法到令社會反彈的程度。賴總統應回頭看看，過去自己當立委時高喊「不可濫用羈押、不可押人取供」的發言，對比現在「司法就是押人取供」的工具，何其諷刺。民眾黨也諷刺，乃公人呢？