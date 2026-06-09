影／卓榮泰再喊「萬事莫如預算急」 盼立院盡速完成預算審查

立法院日前通過延長會期至8月31日，創下史上首見18個月不休會紀錄，不過今年度中央政府總預算案自去年8月送交立法院審議後，至今仍卡在各委員會審查。行政院長卓榮泰下午再度呼籲立法院加速審查預算，強調「萬事莫如預算急」，並批評立法院延會後卻安排許多考察及不急迫的法案，未將重心放在預算審議上。

行政院長卓榮泰下午前往新莊聯合辦公大樓非營利幼兒園訪視，接受媒體訪問時表示，國會開會當然重要，但目的應是保護國家與人民。他指出，近期各界都在關注可能帶來的大雨及防災工作，自己上午也前往中央氣象署了解情況，但若相關預備金及災損經費預算遲遲未能完成審議，「到底要怎麼使用？」

卓榮泰表示，希望大家都能平安無事，也希望立法院在延會期間能把握時間，儘速完成總預算審查。他指出，無論是人民福利照顧、國家經濟發展、科技建設，或國防相關產業推動，都有賴預算支持，應盡快讓預算案完成審議。

他並直言，立法院目前「不要只會延會，但是排了很多的考察，又排了很多跟現在不相關的、不急迫的法律預算案」，認為應優先處理總預算案，而非將時間投入其他事項。

卓榮泰進一步表示，目前部分法案是依照特定委員偏好的方向排審，但對於福國利民未必有立即且實質的幫助。他強調，儘速完成預算審查，才是國會對人民最好的交代。