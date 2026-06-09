聽新聞
0:00 / 0:00
藍白台灣未來帳戶條例明協商 綠黨團：盼在野再三思考
在野黨提出台灣未來帳戶特別條例，力拚本會期闖關，政院傾向推動兒少成長津貼帳戶，不立專法，且若藍白版本在立院三讀，府院黨擬研議不副署。民進黨團書記長范雲說，明天委員會協商，他們會再次說服在野黨再三思考。
范雲今出席黨團輿情記者會，她說藍白的法案本質違反預算法，當預算額度這麼高，應明確地知道財源，也應與行政部門討論，其次是在野黨提出來的版本，是擴大財富不公平效果，因為會鼓勵孩童家長投資，進而獲得免稅待遇，如果家長本身並沒有足夠財源，最後是相對富有的家長可以投資更多、達到免稅，明天委員會協商，他們會再次說服在野黨再三思考。
媒體追問，行政院傾向推動兒少成長津貼帳戶，不立專法。民進黨團幹事長莊瑞雄回應，社會福利政策未必都是政府個別立法，重點是財源，然後就是立法院是否會同意等問題。
至於無黨籍高金素梅助詐領理費等被起訴，求刑12年半，藍委批評是執政黨在清算在野黨，且在野黨有17名的立委被司法追訴。莊瑞雄今說，延會是民眾黨來提出，是在幫國民黨提案，認為國民黨可以更坦蕩蕩，因為涉案委員蠻多。
莊瑞雄說，面對司法每個黨派都都一樣，司法都不應該來分顏色。高金這個案子就說什麼是司法上的一個追殺，碰到17位就叫做「清算」，不要亂定義。司法不會因為你是哪一個黨派，或者說你的人數是多少，就叫做清算、政治追殺。
莊瑞雄強調，民進黨黨團的標準一致，就是司法不分黨派、不分顏色，被起訴的人應針對起訴的證據一一地辯駁，爭取在司法上的權益，且當事人的司法的人權要去確保，司法正義也要實現，期待司法毋枉毋縱，但對個案沒有辦法做評論，每一次都延會，人也不可能一輩子都當立委。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。