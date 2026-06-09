卓榮泰：萬事莫如預算急 立院延會不應只審不相關法案

梅雨鋒面在各地降下豪雨，行政院長卓榮泰今天表示，預備金、災損金的預算若不過，要怎麼使用？他說，萬事莫如預算急，立法院不要只會延會，卻排了很多考察和不相關、不急迫的法律案，應該好好趕快把預算審完。

卓榮泰今天上午參加鐵路節大會，並且視察中央氣象署，了解這一波梅雨大雨對各地的影響，他在鐵路節大會表示，行政院送到立法院的預算都還未通過，預備金、災損金都還無法用，雖然緊急情況可要求先動用，但仍希望各項預算快通過，才是正常之道。

卓榮泰下午視察新莊聯合辦公大樓員工子女非營利幼兒園時，媒體詢問卓榮泰是否希望立院趕快審預算？立法院一直延會，是不是想利用會期作為保護傘？

卓榮泰說，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，而現在萬事莫如預算急，今天大家都在擔心接下來的大雨，但是相關的預備金跟災損金，如果預算不能過的話，那到底要怎麼使用？

他強調，希望國會在延會的過程當中，萬事莫如預算急，趕快把預算審完，還有很多人民的各種福利照顧、國家的經濟發展、科技發展，還有重要的國防相關產業等等，都必須好好趕快把預算審完。

他更質疑，不要只會延會，但是排了很多的考察，排了很多跟現在不相關的、不急迫的這些法律預算案，應該要趕快讓它過，但是法律案他們是在排自己喜歡的法律案，對於福國利民確實是並沒有大的幫助，所以還是希望把預算儘速審完，這樣才是國會對人民最好的交代。