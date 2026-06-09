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總預算未過 卓榮泰直呼「萬事莫如預算急」：大家都在擔心大雨

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
行政院長卓榮泰今天訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。記者葉德正／攝影
行政院長卓榮泰今天訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園。記者葉德正／攝影

中央政府總預算未過，行政院長卓榮泰今天視察新莊聯合辦公大樓受訪時直呼「萬事莫如預算急」，審預算很重要，今天大家都在擔心接下來大雨，相關預備金跟災損金若預算沒過，到底要怎麼使用？當然希望大家都平安無事，盼國會在延會過程中，趕快把預算審完。

卓榮泰說，現在還有很多人民各種福利照顧、國家經濟發展、科技發展，與重要國防相關產業等等，都必須要好好的趕快把預算審回。

卓榮泰也說，不要只會延會，但是排了很多考察，排了很多跟現在不相關、不急迫的法律預算案，且法律案都是在排自己喜歡的「對於福國利民確實是並沒有大的幫助」，他還是希望能盡快把預算審完，這樣才是國會對人民最好、最好的一個交代。

卓榮泰 行政院長 總預算

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