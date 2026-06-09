總預算未過 卓榮泰直呼「萬事莫如預算急」：大家都在擔心大雨

中央政府總預算未過，行政院長卓榮泰今天視察新莊聯合辦公大樓受訪時直呼「萬事莫如預算急」，審預算很重要，今天大家都在擔心接下來大雨，相關預備金跟災損金若預算沒過，到底要怎麼使用？當然希望大家都平安無事，盼國會在延會過程中，趕快把預算審完。

卓榮泰說，現在還有很多人民各種福利照顧、國家經濟發展、科技發展，與重要國防相關產業等等，都必須要好好的趕快把預算審回。

卓榮泰也說，不要只會延會，但是排了很多考察，排了很多跟現在不相關、不急迫的法律預算案，且法律案都是在排自己喜歡的「對於福國利民確實是並沒有大的幫助」，他還是希望能盡快把預算審完，這樣才是國會對人民最好、最好的一個交代。