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鄭麗文訪紐約智庫聚焦對話、和平 美學者：兩岸恐想的不一樣
國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，談話聚焦兩岸對話的價值，以及和平的重要性。美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）最後總結回應說，雖然多數人都同意兩岸對話，但他相信兩岸想要的對話恐怕不一樣。
羅素表示，他相信北京方面想要的對話是攸關主權、攸關統一，台灣與中國可能不想要同樣的對話。
羅素也說，鄭麗文的談話很大部分聚焦在和平之上，羅素認為說，大家當然都想要和平，但台灣和北京之間可能會對和平的條件產生分歧：究竟會是台灣維持自治、民主的和平，或是透過壓迫（subjugation）來達成的和平，羅素表示，這才是真正令人擔憂的地方。
不過，羅素還是稱讚鄭麗文的目標很令人欽佩，其活力、熱情，以及鄭麗文樂觀的態度都令人印象深刻，並祝福鄭麗文接下來訪問華府好運。
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