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蕭副總統視察馬拉卡島開發 盼打造帛琉觀光新亮點

中央社／ 帛琉科羅9日電
副總統蕭美琴（前右2）出訪友邦帛琉，9日參訪馬拉卡島開發計畫，聆聽工程人員簡報。中央社
副總統蕭美琴（前右2）出訪友邦帛琉，9日參訪馬拉卡島開發計畫，聆聽工程人員簡報。中央社

副總統蕭美琴今天視察帛琉馬拉卡島開發計畫，她說，帛琉向來以海洋觀光聞名，盼透過完善陸域休憩設施，與居民共同打造兼具永續與特色的新觀光亮點。

「馬拉卡島開發計畫」是外交部推動「榮邦計畫」的重要計畫之一，旨在協助帛琉政府開發馬拉卡島各項遊憩設施，供當地人民與遊客使用，不僅有助提升當地人民福祉，也可吸引更多遊客到訪，促進當地經濟發展。

據指出，經台灣世曦工程顧問股份有限公司進行可行性評估，聚焦長堤公園（Long Island Park）開發計畫與建置人行道與自行車道計畫兩大領域。初步規劃將長堤公園現有設施重新規劃，引入公園海岸線步道、吊橋、戲水平台等休憩設施，並在帛琉科羅州設置人行步道與自行車道，完善當地交通。

台灣世曦工程顧問公司今年2月組成專業團隊赴帛琉實地考察，並由駐帛琉大使陳剛毅陪同晉見帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.），就馬拉卡島整體發展規劃及未來合作方向交換意見。

蕭副總統訪問帛琉第4天，今天上午在陳剛毅、外交部常務次長葛葆萱及衛生福利部政務次長林靜儀陪同下，聽取世曦工程都市計畫技師葉曉蓁簡報。

蕭副總統向媒體表示，長堤公園規劃最重要的是在地居民共同參與，打造符合社區需求的空間。帛琉一向以海洋吸引國際旅客，希望未來透過陸域設施的改善與串聯，讓觀光體驗更加多元，也帶動地方發展。

葉曉蓁說明，馬拉卡島及科羅州整體願景規劃，以深化台帛永續觀光合作為目標，強調符合永續旅遊原則、維護島嶼生態及建立帛琉獨特觀光品牌。整體發展願景以Take it slow, let life grow（放慢腳步，心靈成長）為核心，「1個公園、2個系統、3座島嶼、4個走廊」為發展策略。

她說，「1個公園」指將長堤公園由地方休憩空間提升為國際觀光熱點；「2個系統」為結合巴士與自行車，推動低碳旅遊；「3座島嶼」串聯馬拉卡島、科羅州及愛來州（Airai）；「4個走廊」則涵蓋海島觀光服務、通學生活、示範區及國際門戶等發展軸帶。

她說，規劃內容並融入文化、歷史及水岸空間營造，包括保存史前壁畫與二戰遺址、改善水岸休憩設施，以及打造夜間景觀地標。同時導入人本交通概念，透過人車分流、雨水花園及步行空間改善等設計，提升整體遊憩品質，作為台帛合作推動永續觀光的重要示範計畫。

帛琉 世曦 蕭美琴

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