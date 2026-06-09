影／無人機預算遭砍 賴清德：政黨競爭難免但不該犧牲國家利益

賴清德總統今天前往台中市出席「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師」，表示目前台灣面對一個非常大的困難，國防預算沒有得到立法院的支持。他難以理解曾在立法院12年，曾擔任過在野黨，也擔任過執政黨的黨團幹事長。即便民進黨執政時朝小野大，也從來沒有發生這種情況。

賴清德表示政黨政治競爭難免，但是反對有一個界限，政府為了國家安全，所提出來的國防特別預算條例，把無人機產業發展的經費全部刪除，只通過7800億對美進行軍事採購，這也不夠台美所談的金額，而且將無人機國防自主的預算全部刪算，這實在令人費解。賴清德強調中央政府總預算到現在還沒通過，法律規定是去年11月底就要通過。到現在清明節已經過了，端午節就要來了，中秋節也不遠了，但中央政府今年度總預算還沒通過。無人機不是只編在國防特別預算裡面，也有編列在中央政府總預算裡面。最近幾年台灣經濟不錯，但如果總預算通過，經濟還會更好。

賴清德呼籲政黨競爭難免，但不應該犧牲國家利益，不能夠無限制的無止盡的抗爭，不應該影響普羅大眾、產業發展及國家安全。他從政三十年，絕對說到做到，但也有義務要讓國人知道中央面對的困境。