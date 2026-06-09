籲川普領導和平 鄭麗文：會成為21世紀最偉大領導人

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，鄭麗文說，美國總統川普如果可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，川普不只是偉大的總統、偉大的世界領導人，他會是21世紀最偉大的領導人。

鄭麗文說，川普這次訪問北京是跨出很重要的一步，並表示，她希望川普不要浪費剩下兩年多的任期，指美國若能成功經營東亞關係，以及對中國的關係，會是美國再次偉大最重要的關鍵。

鄭麗文說，美國與中國對抗、發生戰爭，不但不會讓美國再次偉大，還有可能帶來非常毀滅性的後果，她希望美中能夠建立互信、建立友誼，並停止冷戰和零和遊戲的思維。

鄭麗文指出，正因如此，他才會提出把第一島鏈轉化為和平繁榮之鏈，並指出，東亞除了中國，都是美國盟友，且這個區域的人才、技術、資金和市場，都具備有世界上最大的潛力。

鄭麗文認為說，美國可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，尤其是在人工智慧的時代；鄭麗文說，這不但符合所有國家的利益，也符合美國的國家利益。

鄭麗文表示，如果川普扮演這樣子的角色，那他不只是偉大的美國總統、偉大的世界領導人，還是21世紀最偉大的領導人。

鄭麗文也說，兩岸的和平穩定的關係，還是非常需要美國的支持，所以她此次訪美，對她、國民黨，尤其對台灣都至關重要。

鄭麗文說，她當然知道兩岸和平非常非常困難，有非常非常多的挑戰必須克服，但在台灣，我們別無選擇，所以一定要極盡所有的努力，確保和平一定要發生，不然台灣就會變成戰場、所有的成就會化為烏有，台灣下一代的年輕人還會變成戰場上的炮灰。

鄭麗文說，她非常清楚時間不站在台灣這一邊，所以必須從現在開始就積極去建構和平之路。