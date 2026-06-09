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觀察馬政府時期兩岸溝通 鄭麗文：民眾支持對話但和統公投現在很困難

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，鄭麗文坦言說，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的，但多數台灣人民都支持兩岸對話交流。

鄭麗文並指出，只要確定兩岸永久分裂不會發生，就會有很大的空間和時間，慢慢透過對話來化解歧異，並表示，兩岸需要建立很多機制來穩定交流，認為兩岸應該透過更多的創意去建構前所未有、在人類歷史上不曾出現的制度來處理兩岸的問題。

鄭麗文在被問及馬政府時期的兩岸溝通時表示，兩岸的分歧已經超過百年，再加上近十年的政府態度，想要再度切斷兩岸關係和所有交流，所以兩岸非常敵對。

鄭麗文也說，如果現在做民調，或者舉行公投，在台灣要通過和平統一是很困難的，但如果是問台灣民眾支不支持兩岸要交流、對話，以及和平，鄭麗文稱她在訪問中國大陸之後，民調顯示有八成的民眾表示支持。

鄭麗文說，她相信全世界都支持兩岸一定要對話，因為兩岸在沒有溝通之下，敵意快速上升，讓兩岸關係很危險，可能因為誤判而導致軍事衝突；鄭麗文指出，和平建構是複雜且巨大的工程。

鄭麗文說，和平考驗兩岸中國人的智慧和創意，並指出，在確定永久的分裂不會發生，兩岸就有很大的空間和時間，慢慢透過對話來化解歧異，並認為兩岸需要建立很多機制來穩定交流。

鄭麗文提議說，兩岸未來是不是能夠透過更多創意去建構前所未有，在人類歷史上不曾出現的制度來處理兩岸的問題，並舉歐盟的案例，指歐盟是人類歷史上從未出現過的，認為歐洲從二戰之後，從煤鋼共同體，到歐洲共同市場，一步一步的形成歐盟，是非常有創意的制度；鄭麗文說，兩岸未來也會根據現實需要，發展出一套全新的制度。

鄭麗文並表示，根據她的政治經驗和能力，認為自己是非常務實的，雖然不知道所堅持的理念能不能成功，但她到目前為止，找不到有什麼方法比她描述的方法更務實，可以排除兩岸透過強迫或武力的方式來解決問題。

鄭麗文說，這才是真正的現實，並認為，透過武力和強迫的方式來解決兩岸問題的人才是不切實際，並認為這些人一定會碰壁、不會成功，一定會付出巨大的代價；鄭麗文表示，可能在不久的將來，任何真正務實的政治人物就會知道，她提出來的才是真正務實的解決方案。

鄭麗文 公投 兩岸

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