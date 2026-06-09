影／總預算至今未過 總統賴清德：創中華民國憲政最荒謬情況

賴清德總統今天到台中參加「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，他向現場所有無人機產業業者說，中央政府總預算至今未過，他不知道未來立法院要怎麼審預算，人2026年的預算跟2027年的預算要一起審，真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況。

今天的活動在台中翔園文旅文康中心舉行，經濟部主辦，邀集近百位國內無人機業者參加，賴總統在座談會中不斷向業者強調，政府有心無人機產業和發展，但國防特別預算和總預算至今未過，他一定要讓大家知道目前這個情況。

他說自己從政30年，劍及履及，積極行使，但是碰到困難要大家知道，由大家清楚表達自己看法，如果你們沒有意見，國防特別預算相關無人機產業，總預算還會再拖，他不知道未來立法院要怎麼審預算，2026年的預算跟2027年的預算要一起審，那真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況，一年度的預算都超過三兆了，你怎麼審？同時兩個年度的預算在審，你怎麼審？

​他說更何況影響國家之重大，今天語重心長說此情況，他不會放棄，因為這對國家來講太重要了，希望大家跟他起繼續努力，讓預算可以順利通過，讓我們產業能夠盡速蓬勃發展，共築全球無人機產業的藍圖。

賴總統表示，總預算如果如期通過，經濟還會更好，但​非常可惜，今天漢翔曹董事長代表提出最後一個問題。他相信是衷心之言，大家有心做事、有心發展產業、有心為國家盡一份心力。軍人在第一線守護國家，警察、消防在社會上保護人民，同樣的，我們也可以在我們的工廠發揮我們的力量，達到守護國家、又發展經濟的目標。

但很可惜，立法院總預算不審，拖了6個月才交付委員會審查。交付委員會後，一個委員會、兩個召集委員，民進黨的召集委員全部都審完了，但是國民黨的召集委員只有兩個委員會審完，其他都還沒有審。這件事情他要讓大家知道，既然那個曹主席代表大家提出這個意見，他就把真實的情況讓大家知道。

他希望大家有機會也要跟在野黨立委講，政黨競爭難免，但不能夠犧牲國家利益，不能夠無限制、無止境抗爭，有時候不看僧面看佛面，在野黨和民進黨在競爭，但不能夠影響普羅大眾，不能影響產業的發展，不能夠影響國家的安全。

他對無人機產業充滿信心，信任台灣產業，他率領的政府有絕對決心要推動，但是目前面對非常大困難，無法得到立法院支持，他很難理解，他在立法院12年，就算民進黨執政朝小野大，從沒發生今天立法院的狀況，民主政治就是政黨政治，政黨政治競爭難免，但是反對有一個界線，政府為了國家安全、為了發展經濟所提出來的國防特別預算案，竟然把無人機產業發展的經費全部刪除，只通過7800億對美進行軍事採購。7800億也不夠，台灣跟美國之間所談出來的軍事採購的金額，更何況把無人機國防自主的預算全部都刪除。這件事情令人非常意外。

​他不知道大家有沒有答案？贊成不贊成立法院作這樣的決定，中央政府總預算到現在還沒通過，法律規定是去年11月底就要通過了，到現在清明節也已經過了，端午節就要來了，很快中秋節也不遠。現在立法院，新年度中央政府總預算還沒通過。

​總統說，我們無人機的經費不是只編在國防特別預算條例裡面，中央政府總預算也有編列。今天年度的預算，去年就應該要通過，到現在還沒通過。現在已經6月，行政院已經在籌編明年度的預算，現在預算還沒通過，

賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者游振昇／攝影

賴清德總統今天到台中，參加台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師共築全球戰略版圖活動，並參觀現場展示。記者游振昇／攝影