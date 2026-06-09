豪雨成災！賴總統：未來一周天氣不穩 請國人提高警覺

受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署9日預報，全台易有劇烈強降雨，豪雨恐連下七天。賴清德總統特別提醒大家，未來一周天氣仍不穩定。他請國人朋友提高警覺，避免前往河川水域及山區。

賴總統表示，所有戶外與工程工作者，也務必把人身安全放在第一位，遇到大雨請及早撤離。天氣多變，請大家持續留意最新氣象與防災資訊，做好防範措施，注意家人及自身安全，平安第一。

賴總統提到，昨天在花蓮馬太鞍溪，因豪雨導致溪水瞬間暴漲，一名協助撤離機具的工地主任不慎受困；所幸在消防與搜救人員不眠不休的搜救下，今天清晨已平安獲救並送醫治療。

賴總統也說，今天凌晨新竹市發生氣爆意外，造成民眾傷亡。他除了向罹難者家屬表達深切哀悼，也指示中央相關部會與地方政府通力合作，全力協助受影響居民後續的安置與生活重建。

賴總統表示，無論是花蓮溪水暴漲，或是新竹氣爆事故，都要感謝警消、醫護及救難人員，在最危急的時刻挺身而出，在第一線現場守護國人安全。