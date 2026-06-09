馬太鞍溪暴漲、新竹氣爆 蕭副總統感謝救護人員

正出訪友邦帛琉的副總統蕭美琴今天說，這兩天看到花蓮馬太鞍溪的工地主任獲救之外，非常遺憾看到新竹發生氣爆，以及有多處淹水，她知道這對國人來講很心痛，她要特別謝謝所有第一線急救救護人員的投入。

昨天在花蓮馬太鞍溪，因豪雨導致溪水瞬間暴漲，一名協助撤離機具的工地主任不慎受困，今天清晨已平安獲救。

蕭副總統今天向媒體表示，昨天一直在關注花蓮的情況，看到有吉普車被沖走，非常慶幸的是，在大家共同努力搜救以及無人機協助下，找到這名工地主任，現在在醫院急救，希望能夠趕快康復。

副總統說，台灣山高水急，面臨各種地震以及氣候變遷所帶來的災害，去年馬太鞍溪堰塞湖事件，大家也看到重大氣候變遷對地理環境的影響。

她說，從全社會韌性角度，台灣需要建構快速防災、復原、救災能力；這樣能力的建構，也是台灣希望未來可以跟友邦分享的，因為像帛琉這樣的島國，也面臨氣候變遷所帶來的種種挑戰。