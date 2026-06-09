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無人機預算遭刪 總統:令人意外、盼總預算盡速通過

中央社／ 台中9日電

總統賴清德今天出席台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師，他表示，推動無人機產業是國家的重大政策，立法院把無人機發展經費全部刪除，令人意外，他不會放棄，希望大家一起繼續努力。

活動今天在漢翔航空工業公司翔園文旅文康中心舉辦，會中匯聚航空與無人機相關產業代表，漢翔公司董事長曹進平等人出席。

賴總統會中表示，他要感謝業者響應經濟部的號召參加大聯盟，推動無人機產業是國家的重大政策，期望台灣的無人機產業，能夠成為台灣在全球無人機發展的亞太中心，希望能夠具體達到強化國防力量、帶動產業升級與經濟發展的目標。

提到發展無人機產業，賴總統說，政府推動籌組國家隊大聯盟、編列專案預算支持、法規鬆綁與環境建置等四大具體推動方案。

賴總統話鋒一轉表示，過去即便民進黨執政的時候朝小野大，也從來沒有發生今年立法院的這種情況。政黨政治競爭難免，但是反對有一個界線。立法院竟然把無人機發展經費全部刪除，只通過新台幣7800億元軍事採購，令人非常意外。

賴總統說，今年度中央政府總預算還未通過，有人跟他說，這幾年台灣經濟表現不錯，但總預算如果如期通過，經濟還會更好，非常可惜。他不會放棄，希望大家一起繼續努力，讓預算能夠盡速通過，讓產業能夠盡速蓬勃發展，共逐全球無人機產業的大海。

無人機 漢翔 漢翔公司 賴清德

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