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影／民眾黨再控蘇巧慧違反利益迴避 質疑護航文化部預算涉圖利

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）今偕新北市議員參選人林子宇（右）、陳怡君（左）召開「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會，指控民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。記者季相儒／攝影
民眾黨立法院黨團總召陳清龍（中）今偕新北市議員參選人林子宇（右）、陳怡君（左）召開「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會，指控民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。記者季相儒／攝影

民眾黨立法院黨團總召陳清龍今偕新北市議員參選人林子宇、陳怡君召開「蘇巧慧家族煉金術第二部 公布蘇巧慧圖利鐵證」記者會，指控民進黨立委蘇巧慧的妹妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，公司接連獲得文化部及經濟部補助，卻未依法揭露利益關係，質疑涉及利益衝突。

林子宇指出，威如科技2024年獲經濟部商業發展署補助180萬元，2025年再獲經濟部中小及新創企業署164萬6000元補助，以及文化部250萬元補助。她質疑依「公職人員利益衝突迴避法」規定，蘇巧純屬蘇巧慧二親等內親屬，相關補助案應依法揭露，但查詢監察院「公職人員及關係人補助交易身分關係公開及查詢平台」，2024年至今未發現相關揭露資料。

民眾黨團質疑蘇巧慧今年1月曾發文反對刪減文化部「匯聚台流文化黑潮」計畫預算，而akaSwap在社群平台標示其XR沉浸式影像創作計畫獲得該計畫補助，質疑蘇巧慧護航預算與妹妹公司利益有關。陳怡君則批評，從超越基金會、曠世智能到威如科技案，蘇家人持續獲得政府投資與補助，卻未充分揭露利益關係；陳清龍則指出，相關部會未提供資料，也未派員出席說明，呼籲蘇巧慧與蘇巧純出面說明，並要求監察院及檢調單位介入調查，釐清是否涉及違法情事。

蘇巧慧 文化部 民眾黨

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