加碼交通運價補貼 計程車最高1.5萬 莊瑞雄：政府煞費苦心

美伊戰爭導致國際油價波動，交通部推動交通運價平穩措施，包括公路客運、國內船舶及國內航空票價平穩措施再延長3個月，計程車油價折讓補貼每車再加碼9000元，每車最高補助提高至1萬5000元。民進黨團幹事長莊瑞雄指政府煞費苦心，認為平穩措施可以對交通運輸產生平穩作用，確保交通運輸品質。

莊瑞雄今在黨團輿情記者會回應，碰到國際油價的波動，政府幫業者做成本吸收，是體諒整個運輸成本提高。相信政府煞費苦心，不管是從國內船舶、航空或計程車，政府補貼措施重點只有一個，就是調整後的差額，由政府做補貼，不轉嫁給乘客，對整個交通運輸價會產生平穩的作用，也可以確保交通運輸的品質。

莊瑞雄說，任何的補助都是民脂民膏，也可以定期檢討執行成效，期待政府政策可以更精準，過去只要碰到政府的公帑對業者補助的時候，常常會發生哪一個地方沒有受到補助，政府可以把過去的經驗，定期好好來做檢討，讓整個措施可以做的更完美。