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一中、反台獨加民族認同 鄭麗文：兩岸可和平有別一國兩制

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
國民黨主席鄭麗文與美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文與美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話。鄭麗文表示，在一個中國、反對台獨，再加上中華民族的共同身分認同上，兩岸就可以和平，並表示，這與香港的「一國兩制」完全不同；鄭麗文並指出，兩岸現況是一個中國，兩個不同的政治實體，鄭麗文表示，中國不是威脅台灣的存在，指中國大陸非常具體的談到是反對台獨的存在，或是台灣永久的分裂，這才是北京不能夠接受的。

鄭麗文指出，國民黨一向都是反對台獨、遵守中華民國憲法，而中華民國憲法是一套一中憲法，並表示，九二共識完全符合中華民國憲法、兩岸同屬一中的「一中原則」。

鄭麗文說，國民黨期待的兩岸關係，不是某一方的犧牲妥協、完全放棄自己的制度，認為這是不能永續，也不健康的兩岸關係；鄭麗文說，她不相信為了和平，台灣要放棄民主自由、法治均富的社會，「那這不是真正的和平」。

鄭麗文強調說，一中、反對台獨，加上中華民族的身分認同，兩岸就可以因為是一家人，可以交流、和平、合作，並表示，兩岸會共同定義什麼叫做中華民族的偉大復興。

鄭麗文表示，她的想法與一國兩制完全不同，稱一國兩制在台灣很難被接受，也完全不是兩岸的現況，意指脫離維持現狀的精神；鄭麗文表示，台灣會描述現況是一個中國，兩個不同的政治實體。

至於台灣與香港有什麼不同，鄭麗文說，香港直到1997年都還是英國的殖民地，由英國交還給中國，但台灣在1945年就結束日本的殖民統治，日本已在二戰之後把台灣還給中華民國，而之後的台灣，一直到現在，已經是一個民主法治成熟的社會，與香港不同，「沒有人可以把台灣交還給中國大陸」。

鄭麗文說，任何現況的改變，條件必須是符合兩岸人民的意願，兩岸人民都能夠接受，現況就可以改變，當然包括台灣人民的意願；鄭麗文表示，台灣人民如果非常高興，能夠接受改變現狀，那就是一個好的結果。鄭麗文強調說，台灣人民的意願必須被尊重。

台獨 一國兩制 鄭麗文 兩岸 香港 兩岸和平 訪美 國民黨

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