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安倍晉三論壇登場 賴總統：台日情誼早已超越地理與政治藩籬

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天以錄影方式為第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇致詞。圖／總統府提供
賴清德總統今天以錄影方式為第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇致詞。圖／總統府提供

賴清德總統今天以錄影方式為第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇致詞。賴總統表示，台灣與日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨相同安全挑戰，期盼未來持續深化各領域合作，一起守護民主自由價值，並促進區域和平、繁榮與發展。

賴總統表示，去年他參加國立政治大學安倍晉三研究中心的成立大會，期許研究中心能夠成為「安倍政經塾」以及台日合作的重要平台。在此，他要感謝主辦和協辦單位的用心付出，在東京舉辦第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇。也非常感謝各位台灣和日本貴賓的參與，一起促成這場交流盛會。

賴總統說，政治大學成立了全球第一個以安倍晉三前首相為名的常設研究機構，今天這場論壇更以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」作為主題，讓台灣和日本兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來，格外具有意義。

賴總統表示，安倍晉三前首相是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。安倍晉三以宏觀的視野，提出「自由開放印太」的構想，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響。

賴總統表示，安倍晉三提出「台灣有事，就是日本有事」，喚起國際社會對台海和平穩定的重視，也讓台灣感受到日本誠摯、堅定的友誼。這份溫暖，台灣人民始終銘記在心。

賴總統說，在安倍和各位貴賓的支持下，台日關係不斷深化，彼此之間的深厚情誼早已超越地理與政治的藩籬，成為東亞和平與繁榮的基石。

賴總統指出，台灣和日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨著相同的安全挑戰，「我們感謝高市早苗首相，延續安倍前首相的理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性」，並且提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。其中，不論是持續強化安全保障、提升經濟安全，或是與民主夥伴加深合作，必然會對印太和平穩定帶來進一步貢獻。

賴總說，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步。期待未來台日在各領域的合作持續創下新的里程碑，一起守護共享的民主自由價值，也共同促進區域的和平、繁榮與發展。

安倍晉三 安倍 日本

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