法務部政次被提名中選會委員 陳清龍：角色是否衝突是考量重點

行政院日前補提中選會三位被提名人，其中一位是法務部政務次長黃謀信，引發法界質疑其獨立性。民眾黨立法院黨團總召陳清龍今表示，政務官是依法執行行政任務，而中選會是獨立機關，這兩個角色會不會衝突，這會是黨團在行使人事同意權考量的重點。

陳清龍表示，中選會是獨立公正的機關，要確保每位委員都能獨立公正的處理選務，而三位被提名人被要求提供的問卷調查，目前也都已經完成。

陳清龍指出，其中一位被提名人是法務部政務次長黃謀信，政務官是依法執行行政任務，而中選會是獨立機關，這兩個角色會不會衝突，這會是黨團在行使人事同意權考量的重點。目前黨團已經請八位委員針對三位被提名人的問卷做了解，後續會根據黨團會議作確定。

針對民眾黨團提出「刑法訴訟法」修正案，遭質疑是為前主席柯文哲量身打造的解套法案，陳清龍說，各界可能有不同看法，但任何相關法案都可以到委員會做詳細討論，民進黨也不要忘記當初的理想，2008年時任立委的賴清德總統就曾提出刑訴法修正案。