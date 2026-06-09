銓敘部公文曝光！李來希：停砍年金重新審定 退休公教稍喘口氣

立法院去年通過「公務人員退休資遣撫卹法」修正，明定退休所得遞減機制就此停止，銓敘部日前回覆，約在6月中旬左右能將新的退休金審定函寄發給全國退休公教。全國公務人員協會理事長李來希表示，已收到退撫金重新審定函，呼籲退休公務員注意簽收原服務機關的掛號文件，並審慎計算自己的確實所得，如有錯誤一定要及時反映。

立法院日前通過退撫法修正，退休公務員自113年1月1日以後逐年下降所得替代率部分，不適用之。因此，退休公務員114年12月28日「以後」的退休所得替代率及每月退休所得，應依規定辦理。經銓敘部另行開發及調整資訊系統後，重新計算退休人員114年12月28日以後的每月退休所得，請各發放機關暫依原規定標準核計，待銓敘部完成重審作業，再依規定辦理。

銓敘部指出，退休人員每月退休金，自今年8月1日起，統一改依重審處分審定結果按月發放。114年12月28日至115年7月31日應補發的差額，至遲於8月1日完成補發。退休金及應補發差額，依法按退撫新制實施前、後年資應計給的退休金，分別由中央及地方法定支給機關之預算及退撫基金支給。

銓敘部指出，重審後每月退休所得金額將匯入行政院人事行政總處全國公教人員退休撫卹整合平台，各發放機關可按平台產製清冊的金額發給。另實發金額，按考試院會同行政院已公布分別施行的調整方案，依退休人員所適用的調整比率調整後發給。

李來希表示，這只是現階段的作為，革命尚未成功，夥伴們還需努力，謝謝大家這麼多年來的齊心協力，終於稍有成果，也終於讓退休公教可暫時稍微喘口氣。停止退撫所得逐年遞減法案是韓國瑜2020年參選總統時的政見，是他擔任國政顧問團顧問時協助提出來的，可惜韓國瑜未能勝選，這項政見拖延迄今，至少已經成就，部分實現他們的訴求。