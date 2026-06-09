總統為安倍晉三論壇錄影致詞 盼深化台日各領域合作

總統賴清德今天上午以錄影方式為「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」致詞，肯定日本前首相安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。總統並盼未來持續深化各領域合作，一起守護民主自由價值，並促進區域和平、繁榮與發展。

總統府發布新聞稿，賴總統致詞指出，去年他參加「國立政治大學安倍晉三研究中心」的成立大會，期許研究中心能夠成為「安倍政經塾」以及台日合作的重要平台。他要感謝主辦和協辦單位的用心付出，在東京舉辦「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」。

賴總統說，政治大學成立了全球第一個以安倍晉三為名的常設研究機構，今天這場論壇更以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」作為主題，讓台灣和日本兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來，格外具有意義。

他說，安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。安倍晉三以宏觀的視野，提出「自由開放印太」的構想，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響。

賴總統說，尤其，安倍提出「台灣有事，就是日本有事」，喚起國際社會對台海和平穩定的重視，也讓台灣感受到日本誠摯、堅定的友誼。這份溫暖，台灣人民始終銘記在心。

他說，在安倍和在座人士支持下，台日關係不斷深化，彼此之間的深厚情誼早已超越地理與政治的藩籬，成為東亞和平與繁榮的基石。

總統表示，台灣和日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨著相同的安全挑戰，感謝日本首相高市早苗，延續安倍的理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並且提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。其中，不論是持續強化安全保障、提升經濟安全，或是與民主夥伴加深合作，必然會對印太和平穩定帶來進一步貢獻。

賴總統說，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步。他期待，未來台日在各領域的合作持續創下新的里程碑，一起守護共享的民主自由價值，也共同促進區域的和平、繁榮與發展。