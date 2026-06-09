快訊

賽後分析／馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

半導體風雲／專訪默克電子科技新CEO 解讀台灣戰略地位

媽媽沒騙人！外婆煮「蟑螂湯」治病 網紅嬤教料理方法：很香

聽新聞
0:00 / 0:00

總統為安倍晉三論壇錄影致詞 盼深化台日各領域合作

中央社／ 台北9日電
賴清德總統今天以錄影方式為第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇致詞。圖／總統府提供
賴清德總統今天以錄影方式為第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇致詞。圖／總統府提供

總統賴清德今天上午以錄影方式為「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」致詞，肯定日本前首相安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。總統並盼未來持續深化各領域合作，一起守護民主自由價值，並促進區域和平、繁榮與發展。

總統府發布新聞稿，賴總統致詞指出，去年他參加「國立政治大學安倍晉三研究中心」的成立大會，期許研究中心能夠成為「安倍政經塾」以及台日合作的重要平台。他要感謝主辦和協辦單位的用心付出，在東京舉辦「第一屆安倍晉三與現代日本研究國際論壇」。

賴總統說，政治大學成立了全球第一個以安倍晉三為名的常設研究機構，今天這場論壇更以「安倍大戰略與印太基石的台日關係」作為主題，讓台灣和日本兩個民主夥伴共同回顧歷史、展望未來，格外具有意義。

他說，安倍晉三是高瞻遠矚的政治家，更是台灣人永遠懷念的好朋友。安倍晉三以宏觀的視野，提出「自由開放印太」的構想，對印太區域的穩定與繁榮留下深遠影響。

賴總統說，尤其，安倍提出「台灣有事，就是日本有事」，喚起國際社會對台海和平穩定的重視，也讓台灣感受到日本誠摯、堅定的友誼。這份溫暖，台灣人民始終銘記在心。

他說，在安倍和在座人士支持下，台日關係不斷深化，彼此之間的深厚情誼早已超越地理與政治的藩籬，成為東亞和平與繁榮的基石。

總統表示，台灣和日本都位居第一島鏈的重要戰略地位，面臨著相同的安全挑戰，感謝日本首相高市早苗，延續安倍的理念，多次在國際場域強調台海和平穩定的重要性，並且提出升級版的「自由開放的印度太平洋」戰略。其中，不論是持續強化安全保障、提升經濟安全，或是與民主夥伴加深合作，必然會對印太和平穩定帶來進一步貢獻。

賴總統說，去年透過簽署「台日數位貿易協議」，台灣和日本在數位經濟與供應鏈整合上，邁出重要的一步。他期待，未來台日在各領域的合作持續創下新的里程碑，一起守護共享的民主自由價值，也共同促進區域的和平、繁榮與發展。

安倍晉三 安倍 東京

延伸閱讀

日本首座安倍晉三銅像長野縣揭幕 遺孀安倍昭惠出席

副總統：調查局將派員駐帛琉 強化打擊跨國犯罪合作

惠恕仁：台灣主權若無法獲承認 小國主權如何被尊重

蕭美琴赴友邦帛琉：不論國家領土大小 都能為世界做貢獻

相關新聞

鄭麗文訪紐約智庫聚焦對話、和平 美學者：兩岸恐想的不一樣

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，談話聚焦兩岸對話的價值，以及和平的重要性。美國國務院前亞太助卿、現亞洲協會會士羅素（Daniel Russel）最後總結回應說，雖然多數人都同意兩岸對話，但他相信兩岸想要的對話恐怕不一樣。

高金素梅涉貪遭求重刑 民進黨：一邊喊看緊人民荷包 一邊挪用納稅錢

立委高金素梅涉嫌詐領助理費、育嬰津貼，並違法輸入中國大陸醫療器材，遭台北地檢署依貪汙等罪嫌起訴並具體求刑12年6月。民進黨發言人林楚茵今天表示，高金素梅一邊高喊「看緊人民荷包」，一邊卻挪用納稅錢，其政治與利益結構極其暗黑，呼籲其主動配合司法，向全民坦白真相。

籲川普領導和平 鄭麗文：會成為21世紀最偉大領導人

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，鄭麗文說，美國總統川普如果可以扮演領導的角色，將區域從戰爭衝突轉化為透過合作與對話來創造巨大的和平紅利，川普不只是偉大的總統、偉大的世界領導人，他會是21世紀最偉大的領導人。

觀察馬政府時期兩岸溝通 鄭麗文：民眾支持對話 和統公投現在很困難

國民黨主席鄭麗文8日出席紐約亞洲協會（Asia Society）座談會，並發表談話，鄭麗文坦言說，兩岸分歧逾百年，如果現在舉行公投，台灣要通過和平統一是很困難的，但多數台灣人民都支持兩岸對話交流。

外交部：中國無權趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張

針對日菲畫界談判，中國大陸派遣岱山艦等編隊赴台灣東部專項執法來反制。外交部發言人蕭光偉今天（9日）在外交部例行記者會表示，中國無權以任何理由對我國東部海域主張執法權，更無權以日菲未來可能的海域畫界談判為藉口，趁機擴張在台灣周邊海域的管轄主張。

影／總預算至今未過 總統賴清德：創下中華民國憲政最荒謬的情況

賴清德總統今天到台中參加「台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師－共築全球戰略版圖」活動，他向現場所有無人機產業業者說，中央政府總預算至今未過，他不知道未來立法院要怎麼審預算，人2026年的預算跟2027年的預算要一起審，真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。