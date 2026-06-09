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立院三讀汽燃費改公路使用養護費 電動車仍享免徵優惠

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院院會今三讀市區道路條例第23條修正案，立法院副院長江啟臣敲槌通過。圖／聯合報系資料照
立法院院會今三讀市區道路條例第23條修正案，立法院副院長江啟臣敲槌通過。圖／聯合報系資料照

立法院會今三讀通過市區道路條例修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比例由交通部會商內政部辦理。不過，該案初審時曾引發朝野立委擔憂電動車恐徵稅，綠委也憂變馬力稅。當時內政部、交通部均強調，現行電動車仍享免徵氣燃費優惠。

市區道路條例第23條現行條文中，市區道路修築、改善、養護之經費，依下列各款籌措：一、由各該管主管機關或鄉（鎮、市）公所編列年度預算。二、市區道路使用費。三、依法徵收之工程受益費。四、汽車燃料使用費。五、私人或團體之捐獻。六、上級機關之補助。七、其他經中央主管機關核定之經費。

今三讀通過條文，將籌措市區道路修築、改善、養護經費的來源，從現行「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比例由交通部會商內政部辦理。

不過，內政委員會4月初審市區道路條例第23條修正案，當時民進黨立委黃捷表示，基層電動車主擔心未來若比照現行排氣量改以馬力作為收費標準，恐演變為「馬力稅」，對於高馬力電動車主並不公平。民進黨立委張宏陸則提醒，電動車主已繳納牌照稅，政府不應想方設法「從羊身上一直拔毛」。

國民黨立委張智倫澤也說，政府正推動2040年全面使用電動車，若因正名而恢復對電動車徵收養護費用，恐與目前鼓勵電動車的政策背道而馳。

針對朝野立委疑慮，內政部、交通部代表在內政委員會重申，修正純屬名稱正名，旨在確保經費能合法且專款專用於各地方政府的道路維護工作，並非為了開徵新稅。

內政部政務次長董建宏表示，修法是為專款專用，確保國人享有更安全的道路養護品質，未來電動車收費比例會再與交通部、財政部討論，並以「國家淨零碳排」為最高指導原則。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯澄清，現行電動車仍享有免徵氣燃費的優惠，該優惠已正式延長至2030年12月31日，該條例將汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」後，電動車還是繼續免徵。

電動車 內政部 綠委

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