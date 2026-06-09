鄭麗文紐約智庫座談 美學者：習近平的對台善意 美方沒太多信心

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約智庫，美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）表示，美國的普遍共識是繼續聚焦在「硬嚇阻」（hard deterrence），並表示，美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。

鄭麗文訪美第八天，7日拜訪藍營僑胞據點，並參與僑宴之後，8日開始拜訪紐約智庫，第一站前往外交關係協會與學者閉門座談，雙方對談約一個半小時。

薩克斯於會後接受媒體訪問，薩克斯不肯透露座談會內容，但他表示，外交關係協會感謝有機會能聽到鄭麗文的意見，指美方能在兩岸關係、美台關係上，能聽到來自台灣廣泛且多元的視角，是件非常重要的事，並認為說，美方得以詢問國民黨和鄭麗文在國防等關鍵議題上的立場，也非常重要。

薩克斯說，最重要的是，美台關係無論是在台北，還是華府都應該維持跨黨派的支持，希望這次座談會能增加美國對國民黨的了解，同時國民黨也能了解到華府的看法。

薩克斯說，這是他第二次與鄭麗文見面，前一次是在鄭麗文結束訪中行程之後；薩克斯形容鄭麗文對她的立場和她在黨的位置非常有自信，尤其表現在她陳述其觀點的時候；薩克斯也認為說，鄭麗文訪美很重要，指鄭麗文在成為國民黨主席之前，對美國的觀點接觸得不多；薩克斯說，美方很多人不清楚鄭麗文的立場，也認為說，鄭麗文在當主席之前，對美國的立場並不熟悉，所以兩方交換意見很重要。

經此座談會後，薩克斯表示，美方對鄭麗文比過去有更多了解，但希望鄭麗文繼續與美方互動，也希望美國專家繼續與鄭麗文互動，不是一次活動或對話就能達到了解的目的。

對於鄭麗文立場是否能被形容成「親中」，薩克斯不願回答，不過薩克斯表示，外界對國民黨的質疑很多來自於國防特別預算的審查過程，認為國民黨必須證明他們嚴肅對待台灣國防和嚇阻政策；薩克斯說，他個人認為說，總額250億美元的對台軍售只是第一步，美國對台灣國防自主的項目沒有獲得預算感到擔憂，甚至有人認為後者更為重要，盼國民黨能夠回應這些問題，並認為鄭麗文將在華府面對很多國防問題。

至於鄭麗文訪美至今不斷提及「九二共識」、「兩岸同屬一中」等，與中方論述相似，是否有助於促進兩岸和平？薩克斯沒有正面回應，僅表示，美國普遍的共識是必須持續聚焦「硬嚇阻」，並表示，美國對習近平對台的意圖和善意沒有太多信心，所以美國的主要焦點還是確保台灣能讓中國付出巨大的代價，防止中國考慮用武力犯台。