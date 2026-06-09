快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

聯合報／ 記者陳熙文／紐約即時報導
國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話。 記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話。 記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話，鄭麗文稱台獨運動的敘事是反中，並認為，中國不是台灣進步的障礙；鄭麗文說，台灣的存在不會挑戰共產黨的正當性，並稱中國國家主席習近平在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。

鄭麗文說，她曾經相信台獨是台灣的出路，不過她發現民進黨只是把台獨當作「政治便利貼」，有需要的時候拿出來用，沒有需要的時候就丟到垃圾桶；鄭麗文也說，她對民進黨當年的內部鬥爭感到失望和挫折。

鄭麗文說，不過她當時確定兩岸關係絕對是決定台灣未來命運最重要的議題；鄭麗文指出，她尋求的不是終極的統一或獨立，是真正台灣人民福祉可以受到照顧和保護，以及人民生活的尊嚴，並表示，任何的政治制度都只是為了人民而存在。

鄭麗文說，她發現台獨行不通，也不能夠保證帶來民主和自由，也是她為什麼轉投國民黨。

鄭麗文說，台灣的未來當然應該要尊重台灣人民的意願，但是台獨的主張不只是想要台灣人自己決定自己的事務；鄭麗文說，如果大家了解台獨運動，就會發現其從頭到尾的敘事都是「反中」，把中國描述為台灣要現代化、進步的唯一障礙，「這是完全不是事實」。

在場學者指出，美國對兩岸的政策，堅持台灣的未來必須是以和平、兩岸人民都能接受的方式來決定；鄭麗文回應說，這也是她的主張。

鄭麗文表示，台灣的存在不會去挑戰共產黨的合法性和正當性；在中華民國憲法之下，台澎金馬發展出一個成熟的民主法治、自由均富的社會，這些成就沒有在貶低中國大陸，也不在挑戰中國大陸的合法地位；事實上這樣的成就不只是台灣的成就，也是整個中華民族的成就。

鄭麗文說，她在與中國國家主席習近平見面時，習近平表達他理解台灣人民已經選擇了一個完全不同的社會制度和生活方式，但這不代表台灣要選擇獨立或分裂；鄭麗文說，只要兩岸同屬一個中華文明、一個中華民族，那麼習近平說，什麼事情都好商量，兩岸巨大的歧異可以透過最大的恆心和耐心去處理。

鄭麗文說，所以她相信在九二共識的基礎上，而且兩岸同屬一個中華民族的身分認同上，維持現狀可以有很大的空間去建立一個永續、制度化、和平的兩岸關係。

鄭麗文 習近平 兩岸 訪美 美中台 一中原則 台獨 兩岸和平

延伸閱讀

批賴清德是「新兩國論」鄭麗文：國民黨要證明和平道路

鄭麗文批賴總統「新兩國論」 籲華人團結

鄭麗文：中華民族偉大復興不代表與其他文明衝突

避戰謀福！鄭麗文訪美喊話「國民黨扮演和平搭橋者」

相關新聞

立院三讀汽燃費改公路使用養護費 電動車仍享免徵優惠

立法院會今三讀通過市區道路條例修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比例由交通部會商內政部辦理。不過，該案初審時曾引發朝野立委擔憂電動車恐徵稅，綠委也憂變馬力稅。當時內政部、交通部均強調，現行電動車仍享免徵氣燃費優惠。

鄭麗文紐約智庫座談 美學者：習近平的對台善意 美方沒太多信心

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約智庫，美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）表示，美國的普遍共識是繼續聚焦在「硬嚇阻」（hard deterrence），並表示，美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話，鄭麗文稱台獨運動的敘事是反中，並認為，中國不是台灣進步的障礙；鄭麗文說，台灣的存在不會挑戰共產黨的正當性，並稱中國國家主席習近平在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。

新竹便當店氣爆2死蔣萬安致電高虹安 北市人力機具全力協助

新竹市東區高翠路今凌晨發生嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、目前已累計至少4人受傷、包括2人被救出時已無生命跡象，共7戶、約18名住戶受影響。北市長蔣萬安一早也與新竹市長高虹安通電話，表達願全力協助，只要新竹市有需求，不論人力或機具，北市會立即投入支援。

運動部官網遭駭成色情「外送茶」網站 陳冠安指卓榮泰這句話真諷刺

運動部建置的「全國運動場館資訊網」，前天被發現打開連結，竟連到色情「外送茶」網站！？國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，離譜的是，這已經不是第一次。五月中旬時，包括經濟部、環境部、國發會等多個政府網站，點開也都變成色情連結。

新竹市便當店氣爆 蔡英文不捨：請大家一起祈福

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，前總統蔡英文在社群媒體發文表示，她對此感到非常難過與不捨，期盼傷者都能平安度過難關、早日康復。蔡英文也謝謝第一時間趕赴現場的所有救災、救護人員，並請大家一起為新竹祈福，願大家平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。