新竹便當店氣爆2死蔣萬安致電高虹安 北市人力機具全力協助

新竹市東區高翠路今凌晨發生嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、目前已累計至少4人受傷、包括2人被救出時已無生命跡象，共7戶、約18名住戶受影響。北市長蔣萬安一早也與新竹市長高虹安通電話，表達願全力協助，只要新竹市有需求，不論人力或機具，北市會立即投入支援。

蔣萬安今天也在臉書關心新竹的這場嚴重氣爆事故，蔣說，新竹市東區高翠路發生嚴重爆炸事故，令人非常痛心與不捨。今早和高虹安市長通電話，表達慰問之意，並表示願全力提供協助，只要新竹市有需求，不論是人力或機具，臺北市都會立即投入支援。

蔣萬安也提到，此刻最重要的是全力搜救、救治傷者。同時他也要向所有投入救災的消防、警察及第一線人員表達最高敬意與感謝。願新竹平安。