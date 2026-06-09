快訊

首位美國總統看NBA總決賽！川普尷尬被噓爆畫面曝 維安升級如機場

疑因大雨沖刷路基！高雄鳳山出現大型「200公分天坑」 路段封鎖警戒中

保健品過期多久還能吃？不同劑型和成份有落差 出現5變化必須秒丟

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹便當店氣爆2死蔣萬安致電高虹安 北市人力機具全力協助

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外。記者王駿杰／攝影
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外。記者王駿杰／攝影

新竹市東區高翠路今凌晨發生嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、目前已累計至少4人受傷、包括2人被救出時已無生命跡象，共7戶、約18名住戶受影響。北市長蔣萬安一早也與新竹市長高虹安通電話，表達願全力協助，只要新竹市有需求，不論人力或機具，北市會立即投入支援。

蔣萬安今天也在臉書關心新竹的這場嚴重氣爆事故，蔣說，新竹市東區高翠路發生嚴重爆炸事故，令人非常痛心與不捨。今早和高虹安市長通電話，表達慰問之意，並表示願全力提供協助，只要新竹市有需求，不論是人力或機具，臺北市都會立即投入支援。

蔣萬安也提到，此刻最重要的是全力搜救、救治傷者。同時他也要向所有投入救災的消防、警察及第一線人員表達最高敬意與感謝。願新竹平安。

高虹安 蔣萬安 新竹 氣爆

延伸閱讀

新竹氣爆畫面曝光 火球衝天、碎片四散 住戶驚喊「這是地獄嗎？」

震碎整條街 新竹高翠路凌晨氣爆 7戶18人受影響

新竹市便當店氣爆 蔡英文不捨：請大家一起祈福

影／新竹高翠路氣爆疑桶裝瓦斯外洩？驚悚火光影片曝光

相關新聞

立院三讀汽燃費改公路使用養護費 電動車仍享免徵優惠

立法院會今三讀通過市區道路條例修正案，汽車燃料使用費正名「公路使用養護安全管理費」，並由公路主管機關統一徵收，分配比例由交通部會商內政部辦理。不過，該案初審時曾引發朝野立委擔憂電動車恐徵稅，綠委也憂變馬力稅。當時內政部、交通部均強調，現行電動車仍享免徵氣燃費優惠。

鄭麗文紐約智庫座談 美學者：習近平的對台善意 美方沒太多信心

國民黨主席鄭麗文8日訪問紐約智庫，美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）研究員薩克斯（David Sacks）表示，美國的普遍共識是繼續聚焦在「硬嚇阻」（hard deterrence），並表示，美國對中國國家主席習近平的對台善意沒有太多信心。

指習近平給承諾 鄭麗文：只要兩岸同屬一中 什麼都好商量

國民黨主席鄭麗文8日出席亞洲協會（Asia Society）座談會發表談話，鄭麗文稱台獨運動的敘事是反中，並認為，中國不是台灣進步的障礙；鄭麗文說，台灣的存在不會挑戰共產黨的正當性，並稱中國國家主席習近平在會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。

新竹便當店氣爆2死蔣萬安致電高虹安 北市人力機具全力協助

新竹市東區高翠路今凌晨發生嚴重氣爆案，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞、目前已累計至少4人受傷、包括2人被救出時已無生命跡象，共7戶、約18名住戶受影響。北市長蔣萬安一早也與新竹市長高虹安通電話，表達願全力協助，只要新竹市有需求，不論人力或機具，北市會立即投入支援。

運動部官網遭駭成色情「外送茶」網站 陳冠安指卓榮泰這句話真諷刺

運動部建置的「全國運動場館資訊網」，前天被發現打開連結，竟連到色情「外送茶」網站！？國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，離譜的是，這已經不是第一次。五月中旬時，包括經濟部、環境部、國發會等多個政府網站，點開也都變成色情連結。

新竹市便當店氣爆 蔡英文不捨：請大家一起祈福

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，前總統蔡英文在社群媒體發文表示，她對此感到非常難過與不捨，期盼傷者都能平安度過難關、早日康復。蔡英文也謝謝第一時間趕赴現場的所有救災、救護人員，並請大家一起為新竹祈福，願大家平安。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。