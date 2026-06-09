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駐英代表姚金祥率團參加歐銀年會 展現台灣多元實力

中央社／ 倫敦8日專電
駐英國代表姚金祥（右2）7日在歐洲復興開發銀行里加年會期間，與歐銀總裁雷諾巴索（左1）、歐銀金融機構總處長馬利基（左2）以及貿易促進計畫處長塔契爾（右1）出席貿易促進計畫論壇暨頒獎典禮。中央社／駐英國代表處提供
駐英國代表姚金祥（右2）7日在歐洲復興開發銀行里加年會期間，與歐銀總裁雷諾巴索（左1）、歐銀金融機構總處長馬利基（左2）以及貿易促進計畫處長塔契爾（右1）出席貿易促進計畫論壇暨頒獎典禮。中央社／駐英國代表處提供

駐英國代表姚金祥5日至7日率台灣官方與企業代表團，出席在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的歐洲復興開發銀行（EBRD）年會，7日並於歐銀貿易促進計畫（TFP）年度論壇與歐銀總裁雷諾巴索共同致詞，為論壇揭幕。

這是繼2000年之後，歐銀再度於里加和波羅的海地區舉行年會。拉脫維亞總統林克維奇斯（EdgarsRinkēvičs）以及歐盟經濟和生產力事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）也出席。

台灣團官方成員包括國際合作發展基金會秘書長黃玉霖，以及外交部、財政部和中央銀行代表。企業代表團則由資通訊、金融、智慧交通、科技等領域業者組成。今年的年會主題為「從多邊到多元-變遷世界中的經濟創新」。

姚金祥在歐銀年會捐助國大會表示，波羅的海地區的創新活力、民主韌性與數位發展，正好與台灣秉持的核心價值高度契合。台灣曾與歐銀合力推動波羅的海地區數位和綠色轉型，其中協助立陶宛維爾紐斯市（Vilnius）汰換91輛無軌電車為合作成功案例之一。

姚金祥並重申，台灣堅定支持烏克蘭。台灣與歐銀合作，在烏克蘭的郵政物流、能源安全、人力資本發展、關鍵基礎設施資安防護等領域提供支持。

此外，台灣與歐美理念相近國家一同參與國際車諾比合作基金（ICCA）和「烏克蘭復甦及重建擔保機制」（URGF）。

駐英國代表處表示，姚金祥7日在TFP論壇暨頒獎典禮上，與雷諾巴索（Odile Renaud-Basso）共同致詞。

姚金祥致詞提到，全球供應鏈重組及地緣政治不確定性持續升高，台灣在半導體、資通訊及先進製造等領域占有關鍵地位，這讓台灣成為各國建構韌性多元供應鏈的重要夥伴。台灣也持續支持貿易活動的便捷化與數位化。

台灣科技大廠華碩電腦參加歐銀年會的「促進貿易數位化」活動場次，分享科技如何於AI時代協助數位貿易金融發展。

駐英代表處表示，姚金祥在里加期間另接受媒體專訪，提到政府積極推動AI產業建設、協助廠商海外布局。近年台灣科技業者對中東歐和波羅的海國家的興趣上升；未來在相關地區，台灣期待與歐銀持續合作。

駐拉脫維亞代表陳文儀在歐銀年會期間，曾率領台灣企業代表團與拉脫維亞商工總會（LCCI）交流，並舉辦「台拉商業交流會」，邀集拉脫維亞的國會友台小組主席齊翠蓮（Ingrīda Circene）等政商界人士，與台灣方面廣泛討論雙邊經貿合作潛力與中東歐市場布局。

參與歐銀年會代表團的台灣企業包括台灣銀行、永豐銀行、輸出入銀行等金融機構，以及中華資安、華碩電腦、資拓宏宇、中華電信、成運汽車、盈士多、亞格創進、智電系統、立陶宛台灣商會聯合會、台灣歐銀業務發展辦事處，展現台灣在半導體、資安、數位轉型、電動運具、金融科技等領域的實力。

歐銀成立於1991年，總部位於倫敦。長期以來，台灣是歐銀重要合作夥伴，至今已資助超過400項歐銀技術合作計畫，協助受援國推動綠色、數位和經濟賦權轉型等發展，並為台灣業者創造商機。

拉脫維亞 黃玉霖 歐盟

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