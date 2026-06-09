運動部官網遭駭成色情「外送茶」網站 陳冠安指卓榮泰這句話真諷刺

運動部建置的「全國運動場館資訊網」，前天被發現打開連結，竟連到色情「外送茶」網站！？國民黨北市港湖議員參選人陳冠安說，離譜的是，這已經不是第一次。五月中旬時，包括經濟部、環境部、國發會等多個政府網站，點開也都變成色情連結。

陳冠安說，對比行政院長卓榮泰去年說「資安就是國安」，再看看今年諸多政府機關網站被情色業者盜用，真的是無比諷刺。

陳提到，三周前政府官方網站才被「外送茶」盜用，三周後又再犯同樣的錯誤？「我們政府的資安防護，到底是有多脆弱？現在政府的資安是破到多離譜？讓詐騙、色情如入無人之境嗎？」數發部到底有什麼功用？」

陳提到，數發部建立，就是要來強化政府資安。過去他在當國會助理時，許多機關在預算審議時都反應過由於數發部要求，所以各部門的資安相關預算都有所提高。建立專責部門、投入更多預算，結果換來的是什麼？不只詐騙氾濫，現在更是連政府單位都接連失守，成為犯罪、情色的溫床？