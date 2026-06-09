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新竹市便當店氣爆 蔡英文不捨：請大家一起祈福

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，前總統蔡英文在社群媒體發文表示，她對此感到非常難過與不捨，請大家一起為新竹祈福，願大家平安。 記者王駿杰／攝影
新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，前總統蔡英文在社群媒體發文表示，她對此感到非常難過與不捨，請大家一起為新竹祈福，願大家平安。 記者王駿杰／攝影

新竹市高翠路今晨傳出重大氣爆意外，前總統蔡英文社群媒體發文表示，她對此感到非常難過與不捨，期盼傷者都能平安度過難關、早日康復。蔡英文也謝謝第一時間趕赴現場的所有救災、救護人員，並請大家一起為新竹祈福，願大家平安。

蔡英文說，今天凌晨，新竹市高翠路發生嚴重氣爆，造成多人受傷，也波及附近民宅。看到這樣的消息，她感到非常難過與不捨。

蔡英文說，她期盼受傷的民眾都能平安度過難關、早日康復。也要謝謝第一時間趕赴現場的消防、警察、醫護及所有救災人員，在最危急的時刻，全力搜救、搶救生命。

蔡英文說，這個時候，最重要的是照顧好傷者、安頓受災居民。請大家一起為新竹祈福，也給受災居民和辛苦的救災人員更多支持。願大家平安。

社群媒體 蔡英文 新竹

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