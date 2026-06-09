聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／政策方向正確 但配套在哪

聯合報／ 本報記者唐筱恬

新建築屋頂光電新制即將上路，把家戶變成發電場的多元能源政策應正面看待，但政府的問題是，總以為訂出一堆規範，就以為這些光電設備就自然變得安全無虞，但看前車之鑑，就知道不能忽視光電在城市的風險與挑戰。

台灣颱風頻繁，先前丹娜絲颱風在南部將光電板摧毀得滿目瘡痍，令人怵目驚心；如今光電板將廣設在都會區，就算經濟部已修正辦法，要求屋頂型光電必須通過十七級強風測試，但從去年丹娜絲風災中，確有屋頂型光電場不耐強風摧殘的實例來看，一旦強風將光電板吹得滿天飛，對民眾安全將是一大危害。

另外，消防安全也是屋頂光電一大挑戰。根據內政部建築研究所報告指出，光電板在發生火災時，仍會因太陽光照射持續發電，將增加消防人員救火難度並有觸電風險。內政部僅將搶救光電火災納入救災手冊，卻未要求裝設光電阻斷系統，面對火災風險，如何建立跨機關即時通報與聯繫機制，使消防單位可迅速取得設備狀態與斷電資訊，是政策配套的當務之急。

而與民眾最相關的是，內政部不斷宣稱，蓋光電後民眾約十二年可回本，但以建置五十ＫＷ光電設備來看，建商成本約兩百萬，勢必轉嫁消費者，不只會間接帶動房價上漲，日後光電產權、發電收入究竟如何分配？維修費用誰來負擔？問題將都由住戶承擔。

賴政府把光電從環境敏感的濕地、農地、山坡地，轉移到城市的屋頂，讓光電成為新屋家戶的標配，在描繪城市能源韌性的美好藍圖時，更不能忽略結構安全把關、產權分配，以及消防安全，否則政策美意將成城市災難。

經濟部 丹娜絲颱風 光電板 種電

延伸閱讀

國民黨議員質詢猛攻烏山頭水庫光電板要求拆除 黃偉哲表態了

新型電漿子閘極 為二維材料量子光電元件開啟新方向

東浦精密光電攜手元大銀行 推出員工持股信託

聯合國大學研究：AI資料中心高耗能 恐加劇當地環境問題

相關新聞

陽光行動／屋頂光電板安全疑慮 颱風天恐成血滴子

八月起，面積達一千平方公尺的新、增、改建的建物須強制裝設太陽光電，政策方向在打造台灣能源韌性，普遍獲得認同，但立委憂配套不足，提出安全疑慮。物業管理及光電業者也提醒，屋頂光電畢竟要轉由住戶管理，從是否壓縮住戶使用空間，到有無被強風吹落的安全疑慮，都要做好配套。

陽光行動／種電紅利 社區5棟大樓賣電年收逾80萬

七年前，台北市大安區「信義新城」社區的五棟大樓屋頂全裝了光電板，每年八、九十萬元的電費收入，預計再過三年，一千三百多萬元的屋頂光電建置成本可全數回收，社區前主委陳有鵬在任時，還能每年發給每戶一萬元紅包。面對外界的種種質疑，他拍胸脯說，來社區看看就知道。

陽光行動／環團力挺 城市用自己發的電

環保團體表示，大都市的用電量龐大，但能源自給率卻非常低，新建物加裝屋頂光電，不只是能源韌性的開始，也是城市真正負擔能源責任的重要政策。政府應同步落實結構安全、完善消防制度、強化第一線人員裝備與訓練，確保能源轉型與公共安全並行提升。

陽光行動／政策方向正確 但配套在哪

新建築屋頂光電新制即將上路，把家戶變成發電場的多元能源政策應正面看待，但政府的問題是，總以為訂出一堆規範，就以為這些光電設備就自然變得安全無虞，但看前車之鑑，就知道不能忽視光電在城市的風險與挑戰。

法務部政次兼中選會委員 學者：破壞制度及獨立性

立法院內政委員會昨召開公聽會，審查行政院函送中選會三名委員提名名單。前監察委員、學者仉桂美質疑，身兼法務部政務次長的黃謀信擔任中選會委員，會破壞制度；真理大學法律系教授吳景欽也說，三人缺少與選務工作的關聯性，且一位是退休官員、一位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性。

鄭麗文批賴總統「新兩國論」 籲華人團結

國民黨主席鄭麗文訪美行來到紐約，她在中華公所及僑宴中指出，賴清德總統的「新兩國論」，導致國際社會為兩岸關係高度焦慮，國民黨必須再度擔起歷史關鍵的角色來扭轉乾坤，證明和平這條道路永遠存在；中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，她相信全球華人若團結起來，可以負起區域責任、締造兩岸和平，以及促進全世界的和平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。