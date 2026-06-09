法務部政次兼中選會委員 學者：破壞制度及獨立性

立法院內政委員會昨召開公聽會，審查行政院函送中選會三名委員提名名單。前監察委員、學者仉桂美質疑，身兼法務部政務次長的黃謀信擔任中選會委員，會破壞制度；真理大學法律系教授吳景欽也說，三人缺少與選務工作的關聯性，且一位是退休官員、一位是法務部次長兼任，恐影響中選會的獨立性。

立法院三月中旬否決三名中選會被提名人後，行政院日前補提名行政院前參事沈淑妃為中選會副主委、律師蔡維哲及法務部政務次長黃謀信為中選會委員。昨天公聽會中，開南大學法律學系兼任副教授仉桂美質疑黃謀信擔任中選會委員的適格性，認為由檢察體系的政務首長來兼獨立機關的委員「絕對不適合」，會破壞制度。

吳景欽認為，由法務部次長兼任中選會委員，會有中選會獨立性受影響的疑慮，且黃謀信認為公投可實質審查內容，也令人感到疑慮。