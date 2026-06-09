合作打詐緝毒 蕭美琴：調查局將派員駐帛琉

副總統蕭美琴昨天赴帛琉國會發表演說時表示，詐騙、網路犯罪、毒品走私及其他跨國犯罪活動，正威脅整個太平洋地區的社群，為進一步深化合作，台灣法務部調查局將指派專責人員進駐帛琉，與帛琉相關機關密切合作，共同應對日益嚴峻的跨國犯罪挑戰。

中央社報導，帛琉總統惠恕仁隨後致詞表示，歡迎蕭美琴宣布由法務部調查局派員赴帛琉協助執法工作，台灣的協助將有助提升執法效能，讓帛琉更加安全。

惠恕仁也說，世界比以往任何時候都更需要攜手維護以規則為基礎的國際秩序，台灣在科技、醫療、農業、水產養殖及航空等領域居於世界領先地位，若國際社會將台灣排除在聯合國、世界衛生組織（ＷＨＯ）、聯合國糧農組織（ＦＡＯ）、國際民航組織（ＩＣＡＯ）及其他聯合國機構之外，這不僅對台灣不公，更是全球一大損失。

蕭美琴訪問帛琉進入第三天，昨拜會惠恕仁並進行雙邊會談，就公共建設、醫療衛生、農漁業、科技應用、安全、潔淨能源等合作議題廣泛交換意見；蕭美琴也前往帛琉國會參訪、發表演說，並與惠恕仁共同見證台灣多功能無人機捐贈儀式及展演。