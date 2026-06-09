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鄭麗文批賴總統「新兩國論」 籲華人團結
國民黨主席鄭麗文訪美行來到紐約，她在中華公所及僑宴中指出，賴清德總統的「新兩國論」，導致國際社會為兩岸關係高度焦慮，國民黨必須再度擔起歷史關鍵的角色來扭轉乾坤，證明和平這條道路永遠存在；中華民族的偉大復興，不代表與其他文明的衝突，她相信全球華人若團結起來，可以負起區域責任、締造兩岸和平，以及促進全世界的和平。
鄭麗文訪美團六日抵達紐約，七日拜訪位於紐約唐人街的中華公所，現場藍營僑胞揮舞大面的中華民國國旗和國民黨黨旗，舞龍舞獅熱烈迎接；訪團隨後也前往唐人街的中山廣場，向國父孫中山銅像獻花致敬。
訪團七日傍晚出席在大紐約地區舉辦的僑宴，現場席開七十幾桌，有超過七百人到場。鄭麗文指出，馬政府執政八年，兩岸迎來前所未有的友好關係，台灣不但更擴大國際參與，還更加繁榮、擁有更多機會；民進黨執政十年，兩岸跌入冰點，如今又是兵凶戰危，成為全世界最危險的區域之一。
鄭麗文表示，中華民國憲法是一中憲法，在其基礎上可以有九二共識，兩岸同屬一中，尋求共同的共識和基礎，可以化解歷史製造出兩岸不同的生活方式、制度和歧異，停止殺戮、敵對，開始破冰。
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