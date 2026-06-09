「17在野立委有案在身」 藍委批：賴政府清算追殺

無黨籍立委高金素梅被起訴，國民黨立委羅智強昨批評，賴清德總統執政「清算在野黨，絕對排得上第一」，目前已有十七名在野黨立委有案在身；且賴政府一方面追殺在野、一方面選擇性辦案，台糖前董事長吳乃仁賤賣台糖土地遭拘提竟然還逍遙法外，賴總統真是「想辦誰就辦誰」，司法也莫可奈何。

國民黨立委王鴻薇表示，高金素梅爭取原住民權益有目共睹，她支持高金素梅繼續爭取清白。

民眾黨團總召陳清龍則說尊重司法，但希望司法不要成為執政黨追殺異己的工具；對於助理費制度的改革，今年初立法院已三讀「立法院組織法」修法，提升公費助理待遇，並明定下一屆才正式實施，但毀憲亂政的賴總統、行政院長卓榮泰，無視立法院三讀通過的法律，竟然拒絕公布及副署，令人遺憾。

民進黨立委林月琴表示，高金素梅案牽涉到司法個案，不方便評論，但是不能每次遇到司法案件，就把自己包裝成政治受害者；真正應該面對的是證據和事實，而不是用「司法迫害」、「不向賴清德屈服」這類政治口號。