檢重罪起訴求刑12年6月 高金喊冤

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費等七八七萬元，未經許可從大陸輸入新冠肺炎快篩試劑發放；前辦公室主任張俊傑涉詐領活動補助款九三三萬元，台北地檢署昨分依貪汙治罪條例、詐欺取財、醫療器材管理法等罪起訴廿四人，對高金與張各求刑十二年六月及十六年。

高金素梅昨天在臉書發表千字長文，指無法理解五年前救命防疫，現在竟然成為被起訴的依據？她相信天道酬勤，公道自在人心，並強調「黑夜一定會結束」。

北檢二月指揮調查局國家安全維護工作站搜索高金素梅，命一百萬元交保。北檢認定，高金與張俊傑等以虛報人頭、低薪高報等方式，長期中飽私囊助理費或挪作他用，詐領公費助理薪資、加班費、年終獎金及育嬰留職停薪津貼共七八七萬二七四三元。

檢方認定，高金透過他人名義從大陸無償取得未經查驗許可、高達七萬四千四百劑新冠肺炎快篩試劑供民眾使用，卻推諉一概不知、飾詞狡辯，也否認詐領助理費，犯後態度不佳。至於高金被控利用台灣原住民多族群文化交流協會詐領補助款部分，則獲不起訴處分。

起訴指出，高金素梅與張俊傑等人找人頭詐領助理費，其中用前弟媳劉沛穎作為人頭，二○○八至二○○九年詐取七十五萬餘元，由胞姊高金秋燕負責使用支配，當作胞弟高金建華夫婦對子女的醫療費、教養費等家用；胞弟夫婦離婚後，高金秋燕將廿九萬餘元存入個人帳戶，高金姊弟均被起訴。

高金素梅、張俊傑等人以張的長女當作人頭詐領三八八萬餘元，在張因健康因素返鄉處理家務時，用張當人頭詐領五十三萬餘元給張個人使用；國會辦公室主任陳智葟申請育嬰留職停薪，仍從事助理工作，高金等人找楊姓人頭領助理費，使陳向勞保局詐得育嬰留職停薪津貼十五萬餘元。高金素梅指派露子吉尤擔任餐廳店長長駐花蓮、林怡君處理部落行銷公司業務，調整二人公費助理月薪，分別詐取五十六萬餘元、一四二萬餘元。

高金也被控二○二二年授權張俊傑指示屏東縣議員越秋女、南區服務處主任麥玲鳳、台東縣金峰鄉民代表會主席高勤書、縣議員陳政宗及花蓮縣議員簡智隆、程美蓮等，找人頭從境外輸入快篩試劑，助理呂俠及麥玲鳳整理名單後，聯繫廈門寶太生物科技公司無償提供。

檢方查出，張俊傑二○一五至二○一八年利用原住民多族群協會舉辦原住民射箭賽、歌謠演唱活動，向政府機關及國營事業詐取共九三三萬五千元。張承認違反公司法、醫療器材管理法，否認詐領助理費及補助款。

高金：救命防疫竟成起訴依據

對於被檢方認定以人頭方式輸入快篩試劑，高金說，新冠爆發期間，疫苗與快篩嚴重短缺，原住民部落處境特別艱困，身為立委可視而不見、見死不救嗎？她無法理解，五年前救命防疫，竟然也會成為被起訴的依據？

至於檢方查出高金素梅指派公費助理處理她旗下的梅園文創有限公司及部落行銷有限公司業務，高金強調，她沒成立公司，也沒出資，這兩項事業是熱愛原民文化的朋友搭建的平台，非為特定目的成立。