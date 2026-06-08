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宴帛琉傳統領袖 副總統穿原民設計服飾強調南島連結

中央社／ 帛琉科羅8日電

副總統蕭美琴今晚宴請帛琉傳統領袖表示，海洋並未將台灣與帛琉分隔，反而緊密相連，兩國共享深厚的南島語族文化根源。她指出，台帛友誼建立在逾25年的合作基礎上，不僅深化基礎建設、農漁業與教育交流，也透過文化傳承與民間互動持續鞏固邦誼。

副總統蕭美琴晚間宴請帛琉傳統領袖，更特別穿著由台灣原住民排灣族藝術家設計的服飾出席晚宴。她表示，台灣目前有16個官方認定原住民族群，如同帛琉有16個州，各自擁有獨特語言與文化，值得珍惜與傳承。台灣近年積極推動原住民族語言及文化復振，並透過立法將原住民族語言列為國家語言，希望讓珍貴文化資產得以延續。

蕭副總統表示，許多台灣民眾，特別是原住民族群，都能在太平洋各地找到文化上的親緣關係，帛琉正是重要的一環。她過去服務台灣東部選區，深刻感受到原住民族在文化、音樂及體育領域的傑出表現，也期待台帛未來在文化保存與傳承上有更多交流合作。

談及台帛關係，她表示，抵達帛琉首日便見證兩國棒球交流成果。能代表總統賴清德與台灣人民訪問帛琉，是她就任副總統後首次正式出訪邦交國，也很高興首站就是擁有美麗景觀、熱情人民與深厚情誼的帛琉。

她指出，台帛建交逾25年來，合作涵蓋基礎建設、農漁業、教育及科技等領域。此行參訪多項合作成果，包括道路建設及台灣駐帛琉技術團推動的農漁業計畫；帛琉現有陸地道路中約68%由台灣協助興建，有助促進社區連結與均衡發展。

在農漁業合作方面，她表示，技術團協助推動永續漁業及農業發展，火龍果與芭樂等作物深受歡迎，並透過合作計畫提供學童營養午餐。近年也運用人工智慧（AI）與大數據技術協助繪製海洋生態地圖，支持帛琉管理海洋資源，兼顧保育與觀光發展。

她說，身為海洋國家，台灣與帛琉都肩負守護海洋的責任，也共享開放、友善與熱情的海洋文化。協助推廣帛琉永續觀光也是此行重要任務之一，希望吸引更多台灣民眾前來旅遊，深化雙方交流。

最後，她表示，在全球化、人工智慧與地緣政治挑戰交織的時代，如何在發展科技的同時保存並傳承傳統文化，是台灣與帛琉共同面對的重要課題。相信兩國在南島文化復振與傳統價值傳承方面，仍有廣大合作與相互學習空間，將持續攜手深化夥伴關係。

蕭副總統9日訪問帛琉行程，將視察Malakal島開發計畫執行情形、參訪帛琉國家水產中心及硨磲貝復育中心，下午將參訪帛琉國家醫院、帛琉國家博物館。

帛琉 蕭美琴 排灣族

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