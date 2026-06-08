感受帛琉對台情誼 副總統：曬傷變龍蝦都值得

副總統蕭美琴今天視察台灣駐帛琉技術團時指出，帛琉擁有豐富的芋頭飲食文化，芋頭搭配樹薯粉特色料理、印象深刻，盼未來藉飲食交流拉近雙方民眾距離；此行親身感受帛琉政府上下對台灣的支持與情誼，「我曬傷或是變龍蝦，都是值得的！」

蕭副總統6日率團訪問友邦帛琉，今天上午赴帛琉國會發表英語演說、見證無人機捐贈儀式與展演，下午出席台灣政府援建葛薩州（Ngchesar）工程計畫完工剪綵儀式後，視察台灣駐帛琉技術團農場。

蕭副總統聽取技術團長蔡明哲業務簡報後致詞表示，此行特別來瞭解技術團合作計畫具體成果，進一步深化台灣與帛琉在各領域的合作關係及情誼，並藉此機會慰勉所有在第一線努力為台灣外交貢獻心力的團隊成員。

副總統說，帛琉是眾多友邦裡距離台灣最近的國家，也一直非常支持台灣。近年來雙方持續拓展合作領域，在農業、漁業養殖、教育乃至資訊等都有進一步合作；而帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）期待擴大虱目魚養殖產業，也已找到合適地點，後續將由駐帛琉大使館及技術團進行專業評估，協助帛琉相關發展需求。

她指出，此行在各個參訪場合觀察到，帛琉非常關注海洋資源運用，以及如何兼顧保育與當地居民的經濟需求，相信技術團引進的技術，對於帛琉社會所討論的相關議題及未來進一步開發過程，都將帶來極大助益。

對於技術團現場展示的芋頭、火龍果、芭樂與鳳梨等作物栽種成果，副總統說，這些蔬果十分漂亮，帛琉許多飲食及日常生活需求都仰賴進口，不僅價格較高也增加碳排放，技術團的專業協助對於促進帛琉地方各領域產業發展，具有重要意義。

芋頭是帛琉的特色作物，蕭副總統回應是否「火鍋加芋頭」時表示，自己並不排斥，在帛琉每一餐幾乎都能品嚐到不同形式的芋頭料理，當地居民說帛琉有超過百種不同品種芋頭，而她在貝里琉島品嚐到芋頭搭配樹薯粉製成的特色料理、令人印象深刻。

副總統笑說，台灣人「什麼都可以加芋頭」，從火鍋到珍珠奶茶都有芋頭元素，而帛琉擁有豐富的芋頭飲食文化，期待未來雙方除深化技術合作，也能透過飲食文化交流拉近人民距離。

此外，蕭副總統中午與媒體互動時，被問及脖子與手腳泛紅疑似曬傷。她笑說，原希望帶著健康小麥膚色回台，但現在皮膚「紅得跟昨天在貝里琉看到的龍蝦一樣」，手腳甚至像是「煮熟烤過的龍蝦」。

她也分享，帛琉相當重視海洋保育，對防曬產品是否影響海洋生態十分在意，因此她也尊重當地規範，使用帛琉在地生產、對環境較友善的防曬產品，且不敢塗抹過量。

談及此行準備特製巧克力的發想，蕭副總統表示，此次攜帶的「台帛友好」巧克力包裝設計是自己親自構思，並結合ChatGPT與Gemini等人工智慧工具協助完成，希望將台灣與帛琉最具代表性的元素融入設計，台灣部分包括黑熊、鳳梨酥、芒果冰等特色意象，帛琉部分則納入海洋生態、國鳥及國花等元素。

她透露，由於AI資料庫對帛琉國鳥與國花的資訊較不足，還特別蒐集實體照片提供AI參考，期盼透過分享巧克力以及文化交流，讓更多帛琉民眾認識台灣，深化兩國人民間情誼。

蕭副總統強調，帛琉遼闊美麗的海洋景觀、令人心情放鬆，不僅能欣賞自然美景，也能與當地民眾進行文化交流，更感受到帛琉政府上下對台灣的支持與情誼，「所以我覺得曬傷或是變龍蝦，都是值得的！」