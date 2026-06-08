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吳志中午宴韓國跨黨派議員團 盼拓展各領域合作
韓國跨黨派國會議員團訪台，外交部政務次長吳志中今天午宴訪團時表示，維持自由民主的台灣符合韓國國家利益，期盼拓展各領域合作；韓國議員朴洙瑩則說，台灣的產經經驗可對韓國帶來重要啟示。
外交部晚間發布新聞稿指出，吳志中今天午宴韓國跨黨派國會議員訪問團，團員包括「國民力量黨」議員朴洙瑩（Park Soo Young）、「共同民主黨」議員郭相彥（Kwak Sang Eon）及「祖國革新黨」議員金載原（Kim Jae Won）等重要議員，席間就台韓關係、共同應對地緣政治挑戰、政經及文化交流、半導體與人工智慧（AI）產業發展等議題深入交換意見。
吳志中表示，台灣與韓國同為對抗威權主義擴張的民主國家，雙方在文化、經貿與半導體供應鏈等領域具有堅實合作基礎，維持自由民主的台灣符合韓國國家利益，期盼兩國持續拓展多元領域合作。
長期關注台灣經濟與半導體產業發展的朴洙瑩指出，台灣人均GDP（國內生產毛額）突破4萬美元，相關經驗可對韓國帶來重要啟示。金載原期盼，透過此行探索與台灣在藝文、文化合作的可能性。
此外，出席的立委吳沛憶及郭昱晴表達願協助促成台韓藝文交流；郭相彥則歡迎兩國加強首都交流。
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