吳志中午宴韓國跨黨派議員團 盼拓展各領域合作

近來日本、菲律賓啟動專屬經濟海域及大陸礁層劃界談判，中華民國主權因民進黨政府的姑息而受損。年輕人之間有一句流行語用來形容及時行樂的消費觀：「錢沒有不見，只是變成你喜歡的樣子。」這句話只要稍加改寫一下，即可當作這件事的傳神註腳。

2026-06-08 18:11