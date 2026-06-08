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南韓選票短缺爭議 游盈隆：台灣印製以選舉人數為準

中央社／ 台北8日電
韓國地方選舉3日登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足的狀況，導致投票一度中斷，過了截止時間仍有選民未完成投票。圖為首爾某處投票所發放選票。 中央社
韓國地方選舉3日登場，傳出首爾有部分選區發生選票不足的狀況，導致投票一度中斷，過了截止時間仍有選民未完成投票。圖為首爾某處投票所發放選票。 中央社

韓國地方選舉出現選票短缺爭議，中選會主委游盈隆今天表示，台灣與南韓法律規範及實務作業截然不同，台灣規範選舉票印製是以選舉人數為準，而非預估投票率，中選會不會掉以輕心，將持續依規定執行選務。

韓國6月3日地方選舉釀選票短缺爭議，根據韓國在野議員引述選務機關報告，當天短缺約4700多張選票。中央選舉委員會透過新聞稿指出，游盈隆今天與中選會主管視察嘉義市選舉委員會，並召開「115年地方公職人員選舉選務工作籌辦及業務概況座談會」，聽取年底地方大選各項籌備進度報告。

對於韓國地方選舉選票短缺爭議，游盈隆會中表示，韓國此次地方選舉，在全國1萬4300個投票所，發生67個投票所選票不足情事，不過台灣與南韓法律規範及實務作業上截然不同，台灣規範選舉票印製是以選舉人數為準，並非以預估投票率為印製依據，且於投票日前一日由各投票所主任管理員會同主任監察員共同點領，並逐張點算與選舉人名冊所載選舉人數相符。

游盈隆說，台灣歷次選舉尚無發生選票短缺爭議，但絕不可掉以輕心，必須有所警惕，務必確實依據相關規定，執行各項選務工作。

游盈隆表示，選舉要辦理得超然、中立、公正、客觀並不容易，也是靠各地方選委會及全國30萬選務工作人員，始能完成，2026地方公職人員選舉是台灣最重要的大事，必須圓滿完成，中央與地方選委會秉持夥伴關係，共同合力完成。

中選會說，游盈隆隨後也拜會嘉義市長黃敏惠，雙方針對年底地方大選的基層人力調派、跨機關維安協調等關鍵議題凝聚共識。

游盈隆 韓國 投票率

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