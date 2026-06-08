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帛琉工程剪綵 蕭美琴：均衡發展是賴總統重要施政方向

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
副總統蕭美琴出訪友邦帛琉。總統府／提供
副總統蕭美琴出訪友邦帛琉。總統府／提供

副總統蕭美琴「帛榮專案」於帛琉當地時間8日下午出席我政府援建Ngchesar州工程計畫完工剪綵。她表示，完善的交通網絡有助於帶動經濟成長，並強化各州間連結，期盼雙方攜手合作在2028年前完成帛琉北大島的主要跨州道路網絡。

蕭美琴致提到，完善的道路系統不僅有助縮短城鄉差距，更能改善當地居民的生活品質。相信這項跨州道路工程的完竣，將進一步促進帛琉全境的交通網絡連結與繁榮發展。

她說，均衡發展不僅是台帛夥伴關係的重要目標，也是賴清德總統在台灣推動的重要施政方向，希望確保居住在台灣各地以及從事不同行業的國人都能共同成長、發展，並共享經濟繁榮的成果。因此，均衡發展始終是優先施政目標之一。

蕭美琴指出，台灣與帛琉基於共享價值，兩國邦誼歷久彌新。多年來雙方在諸多重要計畫攜手合作，為兩國人民帶來實質福祉。台灣向來高度重視台帛雙邊夥伴關係，並欣見透過年度援外計畫持續支持帛琉的基礎建設。

截至目前為止，由台灣協助興建的道路已占帛琉陸上交通網絡約68%，這項亮眼成果正是兩國之間堅實互信、深厚情誼與緊密合作的具體見證。

蕭美琴重申，展望未來，台灣將持續協助帛琉各領域的發展，並全力支持總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）擘劃的願景。期盼雙方攜手合作，在2028年前完成帛琉北大島的主要跨州道路網絡，帶動經濟成長、強化各州間的連結，亦能為帛琉人民開創更璀璨、更均衡的未來。

帛琉 賴清德 蕭美琴

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