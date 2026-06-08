蕭美琴赴友邦帛琉：不論國家領土大小 都能為世界做貢獻

副總統蕭美琴「帛榮專案」於友邦帛琉時間8日上午，前往首都拜會總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）並進行雙邊會談，就公共建設、醫療衛生、農漁業、科技應用、安全、潔淨能源等合作議題廣泛交換意見，後續與惠恕仁共同見證我國外交部次長葛葆萱代表致贈無人機。

蕭美琴致詞提到，台帛關係不僅根植於地理位置，更源自於歷史與共同價值。彼此共享南島語族的文化連結，也都是充滿活力的民主國家。此外，兩國也都展現韌性及決心，並堅信人民有能力塑造自己的未來。

蕭美琴說，台灣與帛琉已向世界證明，不論國家領土大小，都能為世界做出有意義的貢獻。雙方珍視自由、捍衛法治、尊重人性尊嚴，並堅信每個國家，無論幅員大小，都應獲得尊重、承認，以及自主決定未來的權利。

她指出，正是這些共同價值，讓台灣與帛琉攜手同行超過四分之一個世紀。她向帛琉國會、政府以及全體人民表達誠摯謝意，感謝各位始終堅定與台灣站在一起，並持續發聲支持台灣有意義參與國際社會。

她說，在聯合國大會（UNGA）、世界衛生大會（WHA），以及聯合國氣候變遷進程等許多重要國際論壇上，帛琉始終是台灣最堅實的後盾。正因有他們的支持，讓台灣能在公共衛生、氣候行動、飛航安全以及打擊跨國犯罪等領域，為國際社會做出更積極的貢獻。

台灣非常珍視這份情誼。我方不僅承諾在國際場域彼此扶持，也將透過醫療、教育、農業、再生能源、觀光、數位發展，以及人力資源培育等全方位的實質交流，共同改善兩國人民的生活。

蕭美琴表示，台灣與帛琉之間不僅有深厚友誼，更有相同的願景。雙方都追求永續經濟成長、為年輕世代創造更多機會、保護海洋資源，以及打造安全且具韌性的社會。雙方攜手合作，將確保後代子孫繼承一個和平、繁榮、民主且自由的太平洋地區。

隨著社會日益緊密相連，新的安全挑戰也接踵而至。她提到，除了地緣政治安全等大環境的挑戰之外，詐騙、網路犯罪、毒品走私及其他跨國犯罪活動，也正威脅整個太平洋地區的社群。台灣致力於成為值得信賴的夥伴，與帛琉共同強化執法合作，捍衛人民的安全與福祉。

為進一步深化合作，蕭美琴宣布，台灣法務部調查局將指派專責人員進駐帛琉，與帛琉相關機關密切合作，共同應對日益嚴峻的跨國犯罪挑戰。

她說，做為面臨氣候變遷第一線之島嶼國家，台灣與帛琉也共同肩負提升韌性的責任。可以攜手強化防災準備、推動海洋治理、保護海洋生態系統、促進永續漁業，並打造兼具韌性且永續的能源方案。透過經驗分享及合作，將能為兩國人民創造更安全、更永續的未來。

蕭美琴提到，很高興與各位分享一份放在各位座位上的紀念品。雖然只是一份小小心意，卻是深具意義的巧克力紀念品，由她親自設計包裝，也結合了ChatGPT和Gemini的協助。

蕭美琴說，包裝設計不僅呈現兩國最具代表性的特色，台灣的美食與珍珠奶茶，以及帛琉壯麗的海洋與自然生態，在背面也特別加上一個共同主題：「台灣與帛琉皆為堅韌之島，我們攜手同行，將更加強大。」